Joe Biden și-a anunțat oficial candidatura pentru al doilea mandat de președinte

Președintele SUA, Joe Biden, și-a anunțat marți candidatura pentru un nou mandat la casa Albă. Anunțul a fost făcut într-un clip video, sub sloganul „Să ne terminăm treaba”. Clipul video de trei minute începe cu un singur cuvânt: ”Freedom” (Libertate).

Biden a spus că dreptul la avort, apărarea democrației, dreptul la vot și securitatea socială vor fi printre subiectele cele mai importante ale campaniei din 2024 și că alegătorii vor avea de ales între a lăsa generației următoare mai multe drepturi sau mai puține și mai multă libertate sau mai puțină.

„Fiecare generație de americani a înfruntat un moment în care au fost nevoiți să apere democrația, să lupte pentru libertățile indiviuale, pentru dreptul de a vota și pentru drepturile civile. Acum e rândul nostru”, a spus președintele american”. Sloganul de campanie pentru 2024 ales de echipa sa este ”Să ne terminăm treaba”.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly

— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023