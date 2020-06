Google Maps va avertiza utilizatorii in privinta restrictiilor de calatorie legate de COVID-19

Google adauga functii in serviciul Maps pentru a alerta utilizatorii in privinta restrictiilor de calatorie legate de Covid-19, pentru a-i ajuta sa isi planifice mai bine traseele, a anuntat luni divizia grupului Alphabet, transmite Reuters.

Actualizarea va permite utilizatorilor sa verifice cat de aglomerata ar putea fi o gara la un anumit moment sau daca autobuzele de pe un anumit traseu au un program limitat, a explicat Google.

Alertele vor fi disponibile in Argentina, Franta, India, Olanda, Statele Unite si Marea Britanie, pe langa alte tari.

Noile functii vor include detalii referitoare la punctele de verificare pentru Covid-19 si restrictiile de la frontierele natoonale, incepand cu Canada, Mexic si Statele Unite.

In ultimele luni, compania a analizat datele de localizare provenite de la telefoanele a miliarde de utilizatori din 131 de tari, pentru a examina mobilitatea in timpul restrictiilor si a ajuta autoritatile din domeniul sanatatii sa evalueze daca oamenii respecta masurile de distantare sociala si alte ordine emise pentru a tine sub control raspandirea virusului.

Google a investit miliarde de dolari din veniturile obtinute din publicitatea afisata in motorul de cautare pentru a cartografia digital lumea, atragand in medie 1 miliard de utilizatori pe luna pentru aplicatia de navigare gratuita.