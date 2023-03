Puterea de cumpărare a românilor a ajuns să fie cu 23% sub media UE

Puterea de cumpărare a românilor, calculat din perspectiva PIB per capita, este cu 23% sub media UE, nivel similar cu cel din Ungaria și Portugalia, devansând alte cinci țări europene, respectiv Bulgaria, Slovacia, Grecia, Croația și Letonia, potrivit datele publicate joi de Eurostat.

Cea mai mică putere de cumpărare a fost înregistrată în 2022 de către Bulgaria, care este cu 41% sub media UE, scrie Ziarul Financiar. La polul opus se află Luxemburg și Irlanda, cu un PIB per capita cu 161%, respectiv 134% peste media UE. Datele Eurostat arată diferențe majore între statele UE în ceea ce privește PIB per capita, indicator folosit pentru a măsura activitatea economică. Astfel, 16 țări se situează sub media europeană, inclusiv toate statele membre din Europa Centrală și de Est, cu excepția Austriei (25% peste medie).

Tot sub medie se află Italia (-4%) și Spania (-15%).

Franța este cu doar 1% peste media UE, urmată de Malta, cu 2%.

O altă diferența majoră care reiese din analiza Eurostat este distanța uriașă dintre Luxembourg și Irlanda și următoarea clasată, Danemarca, aflată la doar 36% peste media europeană.

În opinia analiștilor Eurostat, nivelul ridicat al PIB per capita Luxembourg este explicat parțial de numărul mare de străini care lucrează în această țară, și contribuie la formarea PIB, fără a fi parte din populația rezidentă. (Mediafax)