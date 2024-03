Acțiunile Gabriel Resources s-au prăbușit la 5 cenți și compania nu are bani să plătească despăgubiri României

Compania canadiană Gabriel Resources spune că nu are cum să plătească 9,5 milioane de dolari României, reprezentând despăgubiri și cheltuieli de judecată în procesul Roșia Montană. Aceasta, după ce acțiunile companiei au scăzut cu 95%, după ce a pierdut procesul cu statul român.

În deschiderea bursei de la Toronto, acțiunile Gabriel Resources erau cotate la mai puțin de 5 cenți, în scădere cu 95% . Aceasta, în condițiile în care crescuseră spectaculos în februarie, după ce au apărut zvonuri că România ar urma să piardă procesul de la Curtea Internațională de Arbitraj. Într-un comunicat transmis bursei, compania anunță că nu va avea cu ce să plătească despagubiri si cheltuielile de judecată de 9,5 milioane de dolari.

Compania susține că mai are rezerve financiare de 2 milioane de dolari, care vor fi epuizate până în mai. Acest lucru ar înseamna că statul ar trebui să dea în judecată și să execute silit firma. „Compania are în prezent fonduri disponibile de aproximativ 2,7 milioane de dolari canadieni (2,0 milioane USD) și se așteaptă ca acest sold să fie epuizat în cursul normal al activității până în mai 2024. Gabriel intenționează să efectueze o revizuire imediată a obligațiilor sale financiare actuale și viitoare și a capacității sale de a obține fonduri pentru a deconta sumele pe care le are de plătit”, se arată în comunicat.

„În pofida acestei revizuiri, Gabriel va necesita finanțare suplimentară în timpul celui de-al doilea trimestru al anului 2024 pentru a desfășura activități pe termen mai lung”, mai spune compania. Dar procesul împotriva statului român era tot ce mai avea această firmă.

În reclamația depusă în instanță, Gabriel Resouces susținea că a investit 700 de milioane de dolari în România. Valoarea nu poate fi verificată din surse independente, dar activele pe care le-a avut în România au fost deja lichidate. Perspectiva despăgubirilor a fost folosită inclusiv pentru atrage bani. În 2016, Gabriel Resources promitea un plasament privat de 20 de milioane de dolari, iar plata ar fi urmat să se facă din despăgubirile primite de la statul român.

Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de la Washington a dat săptămâna trecută verdictul în cazul aurului de la Roșia Montană. România a câștigat procesul și nu va plăti nicio despăgubire companiei Gabriel Resources. În schimb, compania canadiană este obligată să ramburseze României cheltuielile de judecată. Decizia este definitivă și executorie și vine după nouă ani de proces.