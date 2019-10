Zoe Kravitz va fi Catwoman in noul Batman

Zoe Kravitz va fi Catwoman in noul film Batman. Starul din “Big Little Lies” i se alatura lui Robert Pattinson in distributia peliculei.

“Batalia” finala pentru acest rol s-a dat in ultimele saptamani intre Zoe Kravitz, Zazie Beetz (“Atlanta” “Deadpool 2” si “Joker”), Eiza Gonzalez (“Baby Driver”) si castigatoarea premiului Oscar Alicia Vikander. In cele din urma, Kravitz a fost considerata cea mai potrivita, desi au fost ceva semne de intrebare legate de programul ei aglomerat cu “Fantastic Beasts”.

Starul Aquaman Jason Momoa a felicitat-o pe fiica sa vitrega pentru reusita: “Atat de incantat. Sunt atat de mandru de tine ‘zozo bear'”.

Zoe este fiica starului Lenny Kravits. Mama ei este actrita Lisa Bonet.

Pre-productia Warner Bros.-DC Comics se asteapta sa inceapa in vara. Potrivit unor surse citate de Variety, filmarile ar putea incepe la sfarsitul acestui an sau la inceputul lui 2020.

“The Batman” este programat sa intre in cinematografe in 25 iunie 2021.

Matt Reeves, regizorul din spatele ultimelor doua sequel-uri pentru “Planet of the Apes” a preluat stafeta de la Ben Affleck in ianuarie 2017. Producator va fi colaboratorul lui Reeves pentru “Planet of the Apes”, Dylan Clark.

Anne Hathaway a fost Catwoman in 2012 in “The Dark Knight Rises”. Michelle Pfeiffer a dat viata aceluiasi personaj in 1992, in “Batman Returns”. Catwoman a avut si propriul film, cu Halle Berry in rol principal, in 2004.

filmnow.ro