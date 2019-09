Cum arata Cameron Diaz, la 5 ani de cand s-a retras de la Hollywood

Ultima dată am văzut-o în 2014, în pelicula “Annie”, Iată cum explică actriţa de 47 de ani dispariţia ei de pe marele ecran.

“Am cunoscut faima la 20 de ani. Adică acum mai bine 25 de ani în urmă”, a declarat actriţa pentru revista InStyle. “Asta înseamnă mult timp. Şi eu văd aşa lucrurile: am dăruit publicului mai bine de jumătate din viaţa mea. Aşa că am simţit că este OK să-mi acrod timp mie, că a venit vremea să-mi reorganizez viaţa şi să aleg eu când şi cum voi reveni. Dacă voi decide să revin”, a explicat actriţa pentru care această retragere din lumina reflectoarelor a echivalat cu găsirea echilibrului în viaţa personală.

Câtă vreme s-a bucurat de succes în carieră, cumva Cameron părea să aibă ghinion în dragoste. Elon Musk, Alex Rodriguez, Keanu Reeves, Jude Law, Justin Timberlake, Matt Dillon ori Jare Leto (cu care a şi fost logodită un an) s-au numărat printre iubiţii ei. Când a renunţat, însă, la carieră atunci a venit şi marea dragoste pe care o aşteptat de atâta timp: actriţa s-a îndrăgostit de Benji Madden, mai tânăr cu 7 ani decât ea, chitaristul şi vocalistul trupei Good Charlotte. Fratele lui geamăn, Joem Madden, este căsătorit de 9 ani cu Nicole Richie.

Cameron a intrat şi ea în familia Madden, căsătorindu-se cu Benji pe 5 ianuarie 2015. De atunci, cei doi duc o viaţă de cuplu foarte discretă, fără apariţii pe covorul roşu al evenimentelor mondene.

“În acest moment, simt că am făcut atâtea, încât sunt împlinită cu aventurile şi adrenalina pe care mi le-a dăruit viaţa şi pe care le-am căutat. Sunt într-un loc minunat şi lumea mi se pare diferită acum”, a mai declarat pentru InStyle Cameron, care nu este foarte prezentă nici pe Instagram. “Anii 90 sunt o eră care nu va mai exista. Şi sunt atât de recunoascătoare că am făcut parte din ea şi am trăit-o aşa cum am trăit-o, la intensitate maximă…”

