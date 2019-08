US Open: Serena-Sharapova in primul tur! Simona cu o jucatoare din calificari

Simona Halep (4 WTA) își începe aventura la US Open împotriva unei jucătoare venită din calificări, potrivit tragerii la sorți efectuate joi, la New York. Monica Niculescu, Sorana Cîrstea și Mihaela Buzărnescu și-au aflat si ele adversarele. Meciuri tari in primul tur: Serena-Sharapova, Sabalenka-Azarenka, Kerber-Mladenovici.

Meciurile româncelor aflate pe tabloul principal:

Simona Halep (4 WTA) vs o jucătoare venită din calificări

Monica Niculescu (105 WTA) vs Dayana Yastremska (Ucraina, 33 WTA, cap de serie 32)

Sorana Cîrstea (106 WTA) vs Katerina Siniakova (Cehia, 38 WTA)

Mihaela Buzărnescu (136 WTA) vs Andrea Petkovic (Germania, 89 WTA)

Celor patru jucătoare li se pot alătura pe tabloul principal Ana Bogdan (141 WTA) și Gabriela Ruse (179 WTA), dacă acestea vor trece de calificări.

Posibilul traseu al Simonei Halep la US Open:

turul I: jucătoare din calificări

turul II: Kateryna Kozlova/jucătoare din calificări

turul III: Sorana Cîrstea/Katerina Siniakova/Aliona Bolsova/Barbora Strycova

Optimi: Bianca Andreescu/Caroline Wozniacki

Sferturi: Sloane Stephens/Petra Kvitova/Jelena Ostapenko/Garbine Muguruza

Semifinale: Naomi Osaka/Kiki Bertens

Finala: Ashleigh Barty/Karolina Pliskova/Elina Svitolina/Serena Williams

Cu cine vor juca primele cinci favorite în turul I:

[1] Osaka vs Blinkova

[2] Barty vs Diyas

[3] Pliskova vs jucătoare din calificări

[4] Halep vs jucătoare din calificări

[5] Svitolina vs Osuigwe

Alte dueluri interesante din prima rundă:

Serena Williams vs Maria Sharapova

Aryna Sabalenka vs Victoria Azarenka

Garbine Muguruza vs Alison Riske

Sofia Kenin vs CoCo Vandeweghe

Maria Sakkari vs Camila Giorgi

Angelique Kerber vs Kristina Mladenovic

Posibile sferturi, dacă favoritele își vor respecta statutul:

[1] Naomi Osaka vs [7] Kiki Bertens

[4] Simona Halep vs [6] Petra Kvitova

[5] Elina Svitolina vs [3] Karolina Pliskova

[8] Serena Williams vs [2] Ashleigh Barty.

Sursa: HotNews