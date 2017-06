Simona Halep se califica in semifinale la Roland Garros, dupa ce a intors soarta meciului

Simona Halep a avut o revenire spectaculoasa si s-a calificat miercuri in semifinalele turneului de Grand Slam de la Roland Garros.

Tenismena noastra a revenit de la 3-6, 1-5 si s-a impus in fata ucrainencei Elina Svitolina cu 3-6, 7-6, 6-0.

2 ore si 7 minute a durat intalnirea dintre cele doua, care a consemnat una dintre cele mai spectaculoase reveniri din istoria recenta a tenisului.

Ce meci am avut pe arena Suzanne-Lenglen! Svitolina a inceput perfect partida si s-a desprins parca din senin la 5-0 in primul set. Simona a avut insa o rabufnire de orgoliu si a reusit 3 game-uri la rand, insa tenismena din Ucraina, in fata careia luna trecuta a pierdut finala turneului de la Roma, si-a adjudecat setul cu 6-3.

Setul II a inceput la fel de prost pentru Simona, dominata parca de o Svitolina mai energica si puternica. S-a facut 5-1 aproape instant si Simona parea pierduta, resemnata. Cand nimeni nu se mai astepta, reprezentanta noastra, aflata in cautarea primului ei titlu de Grand Slam, a avut o revenire demna de povestit multi ani de acum incolo.

5 game-uri la rand a castigat Simona, iar apoi a avut 4 sanse de a inchide setul la 7-5. N-a fost sa fie, insa s-a impus la tie-break, cu 8-6, nu inainte de a salva o minge de meci a Svitolinei.

Parca injectata cu adrenalina, Simona nu i-a mai lasat nicio sansa in setul decisiv ucrainencei, un set pe care l-a castigat in mai putin de 20 de minute.

3-6, 7-6, 6-0 si tenismena noastra avanseaza in semifinale, unde o va intalni pe favorita numarul 2, cehoaica Karolina Pliskova.

Semifinala dintre cele doua va avea loc joi, in jurul orei 18:00 (ora Romaniei).

