Simona Halep se califica in semifinale la Indian Wells. Lupta cu Martic, cu vantul si cu nervii

Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de la Indian Wells dupa un meci fantastic in compania croatei Petra Martic.

Numarul 1 WTA s-a impus greu, in trei seturi, scor 6-4, 6-7, 6-3.

Partida de miercuri noaptea s-a jucat in conditii speciale, vantul sufland cu putere pe tot parcursul jocului si punand mari probleme celor doua sportive.

Halep a fost cea care s-a adaptat mult mai bine in primul set, unul pe care l-a controlat autoritar in ciuda scorului destul de strans. Simona a fost mai mereu in control si s-a impus meritat cu 6-4.

Petra Martic si-a chemat antrenoarea inaintea setului secund, iar sfaturile acesteia s-au dovedit a fi foarte bune. Sportiva croata a inceput sa se foloseasca de vant si a castigat punct dupa punct, timp in care Halep devenea tot mai nervoasa.

Romanca a demonstrat insa de ce este numarul 1 WTA revenind aproape incredibil de la 2-5 la 5-5 si apoi la 6-6, impingand setul in tiebreak, acolo unde Martic a profitat insa de greselile ei si s-a impus.

Inaintea decisivului a avut loc un dialog tensionat intre Halep si Darren Cahill, constanteanca parand ca refuza sa asculte sfaturile tehnicianului. Martic a inceput mai bine “decisivul”, reusind un break in game-ul trei, moment in care Simona l-a solicitat din nou pe antrenor.

Indicatiile lui au ajuns unde trebuia, iar Halep, lovind tot mai puternic, a schimbat soarta partidei. Martic a cedat presiunii pusa de lidera clasamentului feminin si, in cele din urma, a parasit terenul invinsa.

Simona o va intalni in semifinale pe Naomi Osaka, cea care a invins-o pe Karolina Pliskova..