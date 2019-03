Simona Halep le-a spus americanilor de ce iubeste Romania atat de mult

In timp ce tot mai multi jucatori aleg paradisuri fiscale pentru a-si stabili rezidenta, Simona Halep ramane ferma si spune ca Romania e cel mai important loc din lume pentru ea.

Sportiva noastra a afirmat ca nu-si imagineaza ca s-ar putea stabili vreodata definitiv intr-o alta tara deoarece iubeste prea mult Romania.

Intrebata de jurnalistii americani ce face Romania atat de speciala, Simona a spus ca oamenii reprezinta marele avantaj al acestei tari.

“Romania pentru totdeauna! Nici macar nu ma pot gandi ca as putea parasi tara. M-am nascut acolo, iar asta este ceva pozitiv pentru mine. Am succes in tenis fara sa avem un sistem in spate, iar asta ma face sa ma simt si mai puternica. In plus, atmosfera din tara e speciala.

Simt ca apartin acelui loc si intotdeauna ma intorc cu placere in Romania. De fiecare data cand simt nevoia sa-mi incarc bateriile ma intorc in Romania. Am familia, am rudele si prietenii. Oamenii fac Romania mai buna!”, a spus Simona la conferinta de presa.

Simona se afla la Indian Wells, unde astazi o va intalni pe Marketa Vondrousova, in optimile de finala, de la ora 22.00.

