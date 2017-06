Simona Halep a fost eliminata in sferturi la Eastbourne

Simona Halep paraseste turneul de la Eastbourne in faza sferturilor de finala.



Tenismena noastra (locul 2 WTA) a fost invinsa joi seara de favorita numarul 6 la castigarea turneului, daneza Caroline Wozniacki, in trei seturi, scor 7-5, 4-6, 1-6.

Odata cu aceasta eliminare, Simona isi ia adio, cel putin pentru moment, de la urcarea pe primul loc in ierarhia WTA.

La doar doua ore distanta de la partida epuizanta din optimi cu bulgaroaica Tsvetana Pironkova, reprezentanta noastra a revenit pe teren pentru o confruntare si mai grea, cu Caroline Wozniacki.

Tenismena daneza, mai proaspata dupa ce jocul ei din optimi s-a incheiat foarte repede, a inceput in forta si a ajuns, aproape imediat, la 5-2. A fost insa momentul in care Simona a avut o revenire spectaculoasa si, dupa 5 game-uri consecutive castigate, si-a adjudecat setul cu 7-5.

Simona a continuat forma buna si in startul setului secund, cu alte 3 game-uri castigate la rand, conducand cu 3-0, iar apoi cu 4-2.

“Nu schimba nimic, doar hai sa incheiem meciul”, i-a transmis Darren Cahill, numai ca Wozniacki a devenit mai agresiva si a cucerit 4 game-uri la rand, inchizand setul cu 6-4.

In decisiv, oboseala acumulata si-a spus cuvantul, iar Simona n-a mai facut fata ritmului jocului, chiar daca a inceput cu un break. Avea sa fie insa singurul ei game castigat in acest set, iar Wozniacki a avansat in semifinale cu 6-1 in decisiv.

Dupa prezenta in sferturi la Eastbourne, Simona va primi un cec in valoare de 18,940 de dolari si 100 de puncte in clasamentul WTA.

De partea cealalta, Caroline Wozniacki si-a asigurat un cec in valoare de 37,370 si 185 puncte in clasamentul WTA, urmand a juca in semifinale cu invingatoarea sfertului dintre Heather Watson si Barbora Strycova.

Pentru Simona urmeaza acum cel de-al treilea turneu de Grand Slam al anului – Wimbledon, a carui tragere la sorti va avea loc vineri, la ora 12, iar meciurile de pe tabloul oficial se vor disputa in perioada 3-16 iulie.