Mihaela Buzarnescu pierde in primul tur la San Jose, turneu pe care l-a castigat anul trecut. Iese din Top100

Mihaela Buzarnescu a fost eliminata, marti dimineata, inca din prima runda la San Jose si va suferi o cadere abrupta in urmatorul clasament WTA.

Tenismena romana, invingatoare anul trecut la Silicon Valley Classic, a pierdut clar meciul cu Daria Kasatkina.

Jucatoarea din Rusia, aflata pe locul 40 in ierarhia WTA, s-a impus cu 6-2, 6-2, dupa doar o ora si 4 minute.

Pentru prezenta in primul tur la San Jose, Miki va fi recompensata cu un cec in valoare de 6.990 de dolari si 1 punct in clasamentul WTA.

Odata cu eliminarea suferita in runda inaugurala, Mihaela va pierde nu mai putin de 469 de puncte in ierarhia intocmita de Asociatia de Tenis Feminin.

Cu doar 497 de puncte stranse in ultimele 12 luni, reprezentanta noastra ocupa locul 124 in clasamentul LIVE al WTA, o coborare de 66 de pozitii.

In urma cu un an, Mihaela ocupa locul 20 in ierarhia WTA, cea mai buna clasare din cariera.