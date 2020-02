Liga 1: Gaz Metan merge in premiera in play-off, alaturi de Astra. Viitorul ramane pe dinafara

Gaz Metan Medias s-a calificat in premiera in istoria Ligii 1 in play-off-ul competitiei, in sezonul 2019/2020, dupa o victorie facila in fata celor de la Dinamo, pe teren propriu.

A fost 1-0 in ultimul meci din sezonul regular din Liga 1, un meci decis inca din primul sfert de ora, de golul lui Dumitru Cardoso. Acesta a incercat un sut de la distanta, balonul a izbit un fundas al lui Dinamo, l-a pacalit pe Piscitelli si a intrat in plasa. Scorul e suficient pentru a duce echipa din Medias in top 6.

Echipele de start:

Gaz Metan: Plesca – Butean, M. Constantin, Larie, Velisar – Droppa, Diakota – Cardoso, Hora, Ciocan – Bus.

Rezerve: Batista, Moura, Popa, Draghici, Fernandes, Rosu, Chamed.

Antrenor: Edward Iordanescu.

Dinamo: Piscitelli – Kilyen, Puljic, M. Popescu, Sin – Mrzljak, Filip – Sorescu, Fabbrini, A. Bani – D. Popa.

Rezerve: Straton, Skovajsa, Kostrna, Rauta, Moldoveanu, Lazar.

Antrenor: Dusan Uhrin.

Iata rezultatele complete ale zilei de duminica:

Viitorul – Academica Clinceni 0-0

Gaz Metan Medias – Dinamo 1-0 (Cardoso 14′)

Astra – Sepsi OSK 2-2 (Fatai 66′, Alibec 68′ – penalti / Andrezly 28′, Carnat 41′)

Clasamentul primelor 6 arata astfel, dupa aceasta ultima etapa:

1. CFR Cluj 49p (un meci in minus)

2. Craiova 46p (un meci in minus)

3. FCSB 44p

4. Gaz Metan Medias 43p

5. Astra Giurgiu 42p

6. FC Botosani 42p (un meci in minus)

