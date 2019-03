Liga 1: Dinamo pierde primul meci din play-out, in deplasare la Medias

Gaz Metan Medias a dispus de Dinamo Bucuresti in primul meci al zilei din Liga 1, in faza de play-out a stagiunii competitionale 2018/2019, scor 2-1.

A fost am putea spune derbiul dintre cele mai bine cotate echipe din aceasta faza de play-out, ambele avand in sezonul regular mari pretentii de play-off si fiind pana la un anumit moment chiar aproape de o calificare in top 6.

Dinamo a inceput perfect aceasta deplasare cu un gol marcat de atacantul grec Papazoglou, in minutul 4, dar “cainii” nu s-au putut bucura prea mult, caci Rondon, scapat liber dupa o pasa inspirata in adancime a lui Fofana, a egalat in minutul 11.

Golul decisiv a venit dupa o gafa uriasa in aparare a lui Ricardo Grigore, care a vrut sa respinga cu capul o minge in plin careu, nici macar nu a atins-o, iar Caiado, venit lansat din spate, a reluat cu sete in plasa.

Este a doua victorie din play-out pentru trupa lui Edi Iordanescu, dupa cea din prima runda, in deplasarea de la Sibiu.

Gaz Metan e lidera cu 22 de puncte, fiind urmata de Poli Iasi cu 20 de puncte si de Dinamo cu 19 lungimi. Notam prima infrangere a lui Rednic si compania in play-out, dupa acel 2-0 cu Dunarea Calarasi de la debut.

Echipele de start:

Gaz Metan: Plesca – Cretu, Pereira, Larie, Busu – Fofana, Luis Aurelio – Olaru, Caiado, Chamed – Rondon.

Rezerve: Batista, Pleasca, Pedro Mendes, Ely Fernandes, Mailat, Yazalde, Ivanov.

Dinamo: Mandanda – Sorescu, Klimavicius, Grigore, Mustoe – I. Filip – Montini, R. Jaadi, Nistor, Aliji – Papazoglou.

Rezerve: Mutiu, Ciobotariu, Dussaut, Ait Atmane, Popa, Zenke, N’Diaye.

