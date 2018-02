Studiu: Ce alimente procesate cresc riscul de cancer

Cercetatorii francezi de la Universitatea Sorbona confirma existenta unei legaturi intre alimentele ultra-procesate si riscul de a face cancer.

Studiul realizat pe 105.000 de oameni, majoritatea femei de varsta medie, a aratat ca incidenta cancerelor este cu atat mai mare cu cat creste consumul acestor alimente.

Pe lista alimentelor ultra-procesate cercetarorii au inclus prajiturile, painea si chiflele produse in masa, chipsurile, batoanele de ciocolata, dulciurile, bauturile carbogazoase, semipreparatele congelate si toate preparatele facute preponderent din zahar si grasimi, informeaza BBC.

Expertii spun ca o dieta sanatoasa este cea mai buna metoda pentru a evita imbolnavirea si ca excesul in greutate este a doua cea mai frecventa cauza dupa fumat care poate declansa cancerul.

Cercetatorii francezi au observat, in cei cinci ani ai realizarii studiului, ca daca mancam cu 10% mai multe alimente procesate, atunci numarul imbolnavirilor de cancer creste cu 12 procente. Expertii de la Sorbona spun insa ca studiul lor “trebuie confirmat si de alte cercetari la scara larga” si ca studiul lor a fost necesar pentru a stabili ce determina acesta legatura.

Linda Bauld, specialista in prevenirea cancerului, sustine ca “este deja cunoscut faptul ca excesul de alimente ultra-procesate duce la cresterea in greutate, iar obezitatea creste riscul de cancer, deci este greu sa nu faci legatura intre ce mancam si ce greutate avem.” Linda Bauld mai spune ca studiul trebuie tratat ca un “semnal de alarma”.

Ian Johnson, doctor la Institutul Quadram din Norwich, sustine in schimb ca “definirea acestor alimente ca ultra-procesate este atat de larga incat este imposibil sa se decida exact ce conexiuni cauzale au fost observate”.

Si profesorul Tom Sanders de la King’s College din Londra spune ca aceasta clasificare a alimentelor “pare arbitrara si se bazeaza pe premisa ca alimentele produse in mod industrial au o compozitie nutritiva si chimica diferita fata de cea a celor facute in casa sau in mod artizanal”.