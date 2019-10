Sfecla, un aliment-minune pentru sanatate, bun antioxidant

„Ați auzit cu siguranță de sucul de sfeclă roșie care se crede/se zice că ar vindeca până și cancerul. Este sfecla un superaliment? Departe de a fi miraculoasă, fără îndoială sfecla este foarte sănătoasă”, afirma nutritionistul Mihaela Bilic.

“În primul rând, are foarte mult potasiu (300mg/100g), care scade tensiunea arterială, inflamația, edemele și retenția de lichide din corp. Apoi conține mulți antioxidanți (de unde și rolul anti-cancer), reprezentați de flavonoide și compuși fenolici. Dintre ei betanina, pigmentul care dă culoarea roșu-închis, are efect citotoxic- distruge celulele tumorale și blochează multiplicarea lor.

Tot sfecla e bogată în provitamina A (betacaroten) și luteină cu rol în vederea nocturnă, dar și în creșterea oaselor și dinților. Fiind o rădăcinoasă, are mulți nitrați care se transformă în organism în oxid nitric, ce are rolul de a crește rezistența la efort fizic și forța de contracție a mușchilor.

Crudă, fiartă sau coaptă, sub formă de salată, suc sau supă, ca fel de bază sau ca desert, sfecla este o legumă de toamnă care merită să primească un loc de cinste pe masa noastră. În cura detox sau pentru creșterea imunității, ca sursă de acid folic în sarcină sau ca sursă de fier în anemii, ca aliment antioxidant, antistres și revigorant, sfecla ajută chiar și la slăbit: are doar 35 cal/100g, un gust dulce care satisface nevoia de carbohidrați și dă sațietate pentru mult timp. Și datorită conținutului mare de fier și fibre, are un ușor efect laxativ.

Iar dacă vă e lene să o fierbeți/coaceți, există de cumpărat gata preparată”, a scris pe Instagram Mihaela Bilic.