Viitori sefi al DNA, DIICOT si Parchetului General vor avea mandate de 4 ani, in loc de 3 ani. Kovesi si Augustin Lazar nu vor beneficia

Ministrul Justitiei a anuntat marti intr-o conferinta de presa ca printre modificarile la legile justitiei pe care le propune se numara si cresterea duratei mandatului sefilor de parchete de la 3 ani in prezent, la 4 ani.

Toader a anuntat ca, daca modificarea va trece de Guvern si Parlament, mandatele actualilor sefi de parchete (PArchetul General, DNA, DIICOT) vor ramane pe forma actuala, de 3 ani.

“Propunem ca pe viitor functiile de conducere sa aiba un mandat de 4 ani, in loc de 3 in prezent. Legea prevede ca mandatele in curs nu pot fi afectate de modificarea legii. Daca legea intra in vigoare in ianuarie 2018, mandatele actuale nu sunt afectate. Perspectiva mandatelor de 4 ani nu se refera la cei care au functii astazi sau maine”, a declarat Toader.

HotNews