SUA, la 10 minute de război cu Iranul. Trump: “Ordinul nu era proportional cu doborarea unei drone”

Președintele Trump a confirmat pe Twitter că a dat ordinul de atacare a Iranului, însă s-a răzgândit cu 10 minute înainte de începerea operațiunii. Iranul declara ca drona era insotita de un avion P-8 al US Navy, cu 35 de persoane la bord, care nu a fost, insa, atins, desi ar fi putut s-o faca, pentru ca intrase in spatiul lor aerian.

„Eram armați și pregătiți să retaliem în această noapte. Când am întrebat câți oameni vor muri, mi s-a răspuns că 150 de către un general. Cu 10 minute înainte de atacuri am anulat ordinul pentru că nu era proporțional cu doborârea unei drone”, a scris Trump pe Twitter.

Gardienii Revoluţiei din Iran au anunţat, vineri, că drona militară a Statelor Unite care a fost doborâtă era escortată de un avion în care erau zeci de militari americani, subliniind că a evitat atacarea celui de-a doua aeronave.

Amirali Hajizadeh, unul dintre comandanţii Gardienilor Revoluţiei din Iran, a declarat vineri că drona americană era escortată de un avion militar de transport P-8, care avea la bord 35 de militari americani. Avionul ar aparţine Forţelor Navale din SUA.

“Alături de drona americană era şi un avion P-8 care avea la bord 35 de persoane. Şi acest avion a pătruns în spaţiul nostru aerian şi am fi putut să îl doborâm, dar nu am făcut-o”, a declarat Amirali Hajizadeh, citat de agenţia Tasnim şi de publicaţiile Die Welt şi Express.

Trump a mai spus că asupra Iranului vor fi impuse noi sancțiuni și că Iranul „nu poate avea niciodată arme nucleare, nu împotriva Statelor Unite, nu împotriva lumii”.

Informații conform cărora Trump s-ar fi răzgândit asupra atacului în timp ce avioanele de luptă erau în aer apăruseră deja în presă, iar Gardienii Revoluției au anunțat astăzi că au evitat doborârea unui avion american care escorta drona.

Ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif a acuzat că drona americană doborâtă joi de către forţe iraniene a pătruns în spaţiul aerian iranian şi a anunţat că Teheranul va denunţa la ONU această ”nouă agresiune”.

