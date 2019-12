Plecare masiva din partidul lui Ponta: 16 politicieni, fondatori, parlamentari, au semnat o demisie colectiva

Daniel Constantin, Sorin Campeanu si alti 14 membri fondatori, parlamentari, coordonatori de filiala demisioneaza din Pro Romania, invocand tendinta de schimbare a idealurilor si doctrinei partidului.

“In viata politica, sunt momente in care anumite delimitari si decizii traseaza intentiile politicienilor. Initial, proiectul Pro Romania a fost fundamentat pe o componenta ideologica de centru, insa am constatat o evolutie sustinuta spre o alta directie, schimbandu-se doctrina si idealurile.

Reamintim faptul ca, de cand am intrat in politica, am fost adeptii ideilor social-liberale, deoarece Romania are nevoie de politici si masuri care sa puna pe primul loc libertatea si drepturile cetatenilor, dar care includ totodata si aspectele sociale. De aceea, ramanand fideli ideilor si valorilor in care credem, ne angajam sa le implementam in continuare pentru Romania.

Alaturi de noi sunt cei mai multi dintre cei cu care am pornit la un nou drum in 2017, dar si colegi care s-au alaturat ulterior Proiectului, care inteleg sa fie acum solidari cu principiile pe care le-am expus”, spun demisionarii, potrivit unui anunt facut pe Facebook de Daniel Constantin.

“Noi, semnatarii acestei declaratii, am demarat proiectul politic Pro Romania intr-un moment dificil, mai 2017, in care numerosi oameni politici cu experienta nu acordau sanse mari acestei initiative. Pro Romania a fost un proiect construit sa ofere oamenilor de buna credinta, de la simpli votanti, la politicieni, o alternativa reala la peisajul complex si complicat in care a stagnat politica romaneasca”, afirma ei, conform anuntului postat pe pagina lui Daniel Constantin.

Demisionarii din Pro Romania precizeaza ca sunt in continuare o echipa puternica si dornica sa se implice intr-un proiect de reformare a societatii romanesti.

“In acest sens, semnam astazi impreuna o demisie colectiva din PRO Romania si vom continua sa credem in valorile pe care le-am promovat in mod consecvent”, se arata in finalul mesajului, fiind prezentata lista semnatarilor:

Daniel Constantin – Fondator si Primvicepresedinte PRO Romania

Sorin Mihai Cimpeanu – Fondator si Primvicepresedinte PRO Romania

Mircea Banias – Deputat, Vicepresedinte PRO Romania si Coordonator Constanta

Damian Florea -Fondator, Deputat, Coordonator Ilfov

Liviu Balint – Deputat, Coordonator Salaj

Georgian Pop – Deputat

Razvan Mitu – Fondator, Vicepresedinte PRO Romania si Coordonator Bucuresti

Cristian Cosmin – Fondator si Vicepresedinte PRO Romania

Raluca Halit – Fondator PRO Romania, Coordonator Tineret Bucuresti

Georgica Dumitru – Coordonator Dambovita

Marius Sanfirisca – Coordonator Hunedoara

Silvian Dan – Coordonator Olt

Gigi Danut Feteanu – Coordonator Sibiu

George Manciu – Coordonator Sector 2

Letitia Stoian – Coordonator Sector 4

Dan Marian – Coordonator Sector 5

In 2 decembrie, Mihai Tudose, europarlamentar si fost premier a demisionat, motivul fiind totalul dezacord cu conducerea centrala.