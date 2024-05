Transfer de putere Lungu-Harșovschi, în maniera PNL

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu i-a urat succes viceprimarului Lucian Harșovschi în campania electorală pentru funcția de primar și, spunându-i că din punctul său de vedere cea mai frumoasă meserie este cea de primar, i-a urat acestuia să aibă parte de la fel de multe mandate de primar câte a avut el.

Afirmația la scenă deschisă a fost făcută de Ion Lungu spre finalul discursului său pe care a fost invitat să îl rostească la evenimentul de lansare al candidaților PNL la funcția de primar, eveniment dublat de lansarea oficială a candidaturii lui Gheorghe Flutur la un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Suceava. Luând cuvântul în partea a doua a evenimentului de vineri, 10 mai, după ce Gheorghe Flutur luase de mai multe ori cuvântul iar pe lângă el ținuseră discursuri destul de lungi președintele PNL, Nicolae Ciucă și viceprimarul Lucian Harșovschi, Ion Lungu a expus realizările în cele cinci mandate consecutive de primar al Sucevei și a încheiat spunând cu glas puternic: „PNL, Victorie!”.

Urarea care l-a consacrat oarecum în mediul politic sucevean a fost rostită cu atâta forță încât Gheorghe Flutur a recunoscut că Ion Lungu are plămâni puternici. Înainte de a lua cuvântul Ion Lungu, tot Gheorghe Flutur spunea că nu doar numele îi este cel de „lungu”, ci și cariera politică despre care a ținut să precizeze că nu se încheie pentru că îl așteaptă alături de el „umăr la umăr”, fiind probabil o aluzie la susținerea pentru un mandat de parlamentar. Însă nu a fost spus nimic în mod concret în această privință.

Și Nicolae Ciucă a ținut să îi mulțumească la scenă deschisă lui Ion Lungu pentru că a dat dovadă de multă înțelepciune. „Am venit să-i mulțumesc domnului primar Lungu pentru tot ceea ce a făcut în municipiul Suceava și vă rog să fiți îngăduitori și să-l aplaudăm, să-i mulțumesc pentru înțelepciunea de care a dat dovadă astfel încât să îi creeze culoar domnului viitor primar Lucian Harșovschi. Iată-te, domnule primar, viitor bun are Primăria Suceava! Și am venit, de asemenea, ca să-i mulțumesc domnului președinte Flutur că împreună cu dumnealor (Ion Lungu și Lucian Harșovschi – n.red.), împreună cu echipa PNL Suceava au reușit să găsească echilibru și să creeze tot ceea ce înseamnă continuitate pentru proiectele viitoare și pentru tot ceea ce înseamnă dezvoltarea în municipiul Suceava și în județul Suceava”, a declarat Nicolae Ciucă în fața miilor de suceveni, membri și simpatizanți ai PNL. De altfel, aborarea lui Nicolae Ciucă față de Ion Lungu a fost una extrem de degajată, cordială.

La fel a procedat și Lucian Harșovschi, ținând să evidențieze în lunga sa expunere a programelor sale, și faptul că va merge și pe „continuitate” iar prin asta înțelege a duce mai departe proiectele inițiate de primarul Ion Lungu căruia i-a mulțumit la scenă deschisă.

Nici europarlamentarul Rareș Bogdan nu a uitat să îl menționeze pe Ion Lungu, modul în care s-a înțeles a se face rocada cu Lucian Harșovschi și, adresându-se soției acestuia care se afla în public alături de cei trei copii, i-a dat ca sfat să nu țină cont de cele ce va apărea despre soțul său în media și social-media în următoarele 30 de zile. „Nu credeți nimic din ceea ce veți vedea în următoarele 30 de zile! Dumneavoastră știți cum e (Lucian Harșovschi), de atunci când l-ați luat!”, i-a transmis Rareș Bogdan soției viceprimarului Sucevei, Alina.

Este de remarcat că actualul viceprimar Lucian Harșovschi, s-a bucurat de susținerea publicului iar acest aspect a fost remarcat de câțiva dintre ceilalți lideri liberali care au luat cuvântul. La fel cum au remarcat și faptul că ține un discurs lung și au încercat să îl facă atent asupra acestui aspect. Este de remarcat că înaintea expunerii amplului său program – o expunere redată în manieră liberă, dar probabil la care a lucrat îndeajuns de mult – Lucian Harșovschi a procedat la fel cum făcuse și Gheorghe Flutur invitând oamenii să urmărească pe ecranele mari de la scenă un film despre el, despre copilăria sa și despre țelurile sale politice. (Dan PRICOPE)