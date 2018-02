Reactie rapida a lui Iohannis: Raportul privind DNA a fost prezentat neclar, presedintele e multumit de Kovesi

Presedintele este multumit de activitatea DNA si a conducerii insitutiei, precizeaza Administratia Prezidentiala, intr-un comunicat publicat pe site.

Presedintia a anuntat, joi seara, ca prezentarea raportului nu a fost facuta clar de catre Tudorel Toader, dar ca presedintele este multumit de activitatea sefei DNA.

“Din cauza lipsei de claritate in prezentarea Raportului privind activitatea manageriala a DNA si avand in vedere ca evaluarea activitatii DNA si a conducerii acestei institutii de catre Presedintele Romaniei difera de cea a Ministrului Justitiei, se impune o analiza aprofundata a acestui document, care urmeaza sa fie realizata la nivelul Administratiei Prezidentiale de catre departamentele de specialitate”, se arata in document.

Klaus Iohannis reitereaza faptul ca nu are ce sa ii reproseze lui Kovesi, punct de vedere pe care si-l mentine in continuare.

“Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va uza de toate prerogativele constitutionale pentru asigurarea functionarii unei justitii independente si pentru consolidarea statului de drept”, este mesajul presedintelui.

Raportul intocmit de ministrul Justitiei va fi postat pe site-ul Ministerului Justitiei si apoi trimis la sectia de procurori a CSM, pentru avizare, precum si presedintelui Romaniei, care va decide daca o revoca sau nu pe sefa DNA, potrivit Constitutiei.

Imediat dupa anuntul lui Toader, oamenii au inceput sa se stranga in Piata Victoriei pentru a-si arata revolta fata de decizia lui Toader.