Mazare: Am obosit sa lupt. Dupa ce se va termina pedeapsa, ma voi intoarce aici, in Madagascar

Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, condamnat la 9 ani de inchisoare si arestat in 8 mai in Madagascar, afirma ca nu se va opune extradarii pentru ca a obosit sa lupte. In plus, Mazare sustine ca dupa ispasirea pedepsei se va intoarce in Madagascar.

Potrivit unui declaratii prezentate, marti seara, de Antena 3, fostul primar al Constantei, Radu Mazare, sustine ca a obosit sa lupte cu “statul roman abuziv”.

“Daca instanta aceasta din Madagascar va decide ca trebuie sa fiu extradat nu ma voi mai opune pentru ca am obosit sa lupt, am luptat destul cu statul roman abuziv, nu voi mai lupta si aici, si in Madagascar. Daca voi ajunge in Romania prin extradare, dupa ce se va termina pedeapsa, ma voi intoarce aici in Madagascar, pana la sfarsitul zilelor”, a declarat Radu Mazare.

Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, a anuntat, marti seara, ca procedura de extradare a lui Radu Mazare a fost admisa de catre autoritatile din Madagascar.

“Procedura de extradare a lui Stefan Radu Mazare a fost admisa de catre autoritatile din Madagascar. Din acest moment, sunt puse in aplicare, in regim de urgenta, dispozitiile privind preluarea din Republica Madagascar a lui Stefan Radu Mazare, sub escorta de catre autoritatile competente din Romania”, a anuntat, marti seara, ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall.

Mazare a fost condamnat definitiv in februarie in dosarul retrocedarilor fictive de terenuri de pe faleza din Constanta la 9 ani de inchisoare, insa a depus contestatie in anulare.

Fostul primar al Constantei a fugit din Romania, unde se afla sub control judiciar, pe 30 decembrie 2017, si a ajuns in Madagascar, unde avea afaceri. El a acuzat la momentul fugii presupuse presiuni politice si spunea ca a cerut azil politic in Madgascar.

In urma cu un an, Mazare afirma intr-un comunicat ca se felicita ca a plecat.

