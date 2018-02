Kovesi: Judecătorii au considerat legale probele DNA în cazul Cosma

Şeful DNA Codruţa Kovesi a făcut precizări referitoare la informaţiile din ultimele zile. “Judecătorii au considerat legale probele DNA în cazul Cosma. Aceşti inculpaţi care fac afirmaţii nereale au invocat cereri şi excepţii în faţa judecătorilor, iar acestea au fost respinse”, a afirmat Kovesi.

Declaraţiile procurorului şef al DNA:

Am cerut colegilor de la Ploieşti un raport scris referitor la ce a apărut în spaţiul public cu privire la aspectele care au fost sesizate ca fiind presupus nelegale. În urma informaţiilor primite azi, răspund la întrebări. Un raport scris a fost trimis şi procurorului general.

La Ploieşti au fost instrumentate mai multe cauze în care Mircea Cosma, Vlad şi Andreea Cosma au fost în calitate de martori şi inculpati.

Într-un dosar, Vlad Cosma a fost trimis in judecată pentru trafic de influenţă alături de Mircea Cosma, pentru luare de mită şi abuz în serviciu.

Cauza a fost înregistrată la ICCJ prin sentinţa penală din noiembrie 2016, cei doi fiind condamnaţi: Cosma Mircea la 8 ani, Vlad Cosma la 5 ani. Acum dosarul este în apel, cu termen săptămâna viitoare, 19 februarie.

În cauza in care membrii familiei Cosma au fost trimişi în judecată, cererile şi excepţiile din procedura de cameră preliminară au fost respinse. Cererile prin care au spus că procurorii nu au procedat legal au fost respinse. În cameră preliminară s-a constatat că probele administrate în cauzele în care au fost trimişi în judecată au fost administrate legale de procurorii DNA Ploieşti.

Cosma Vlad a formulat denunţuri din proprie iniţiativă. Vlad Cosma a avut calitate de martor în 12 dosare.

Prietenii familiei Cosma au cerut procurorilor să cadă la pace.

După pronuntarea sentinţei de condamnare, care nu e definitivă, aceşti inculpaţi condamnaţi în prima instanţă au început diverse demersuri pentru a obţine un act care să îi ajute să obţină o pedeapsă mai mică.

Vineri, 9 februarie, persoane din anturajul lor s-au prezentat la sediul DNA Ploieşti încercând să intimideze procurorii sub forma unor avertismente de difuzare în presă a unor înregistrări trunchiate de natură să compromită procurorii.

Procurorii nu au cedat pentru că ştiau că au procedat legal.

Procurorii şi poliţiştii de la Ploieşti nu s-au temut, pentru că ştiau că au respectat legea.

Procurorii DNA nu falsifică probe, respectă legea în administrarea probelor. Modul în care administrează probe este supus controlului judecătoresc.

Am făcut ce prevede legea. Legea prevede că orice suspiciune de abatere disciplinară se cercetează de Inspecţia Judiciară (IJ). IJ s-a sesizat luni, doi dintre colegii ai căror nume au fost invocate în presă au sesizat chiar ei CSM şi IJ pentru a se face aceste verificări. Aşteptăm să vină IJ şi să verifice modul în care s-a lucrat la acest dosar.

Am declarat la începutul mandatului toleranţă zero la corupţie şi la neprofesionalism Când procurorii nu au respectat atribuţiile profesioanle am sesiuat IJ, am cerut CSM revocarea unor procurori care nu şi-au îndeplinit atribuţiile. La primul semn că un procuror DNA nu a respectat legea am reacţionat conform atribuţiilor legale.

Avem mecanisme legale de autocurăţare.

Nu cred că acest atac e întâmplător. Nu e vorba aici de Kovesi sau de şeful DNA. La primul raport de activitate al DNA am spus că DNA nu e un om, e o instituţie. Acest atac nu e despre Kovesi, e despre procurorii care şi-au făcut treaba în ultimii ani şi vizează umilirea societăţii. Pentru ce suntem atacaţi? Pentru că ne-am făcut treaba?

Nu e vorba de Kovesi, ci de DNA. Nu am niciun motiv să îmi dau demisia, am respectat legea în tot ce am făcut.