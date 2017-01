Klaus Iohannis: Domnule Dragnea, vă rog eu frumos, învăţaţi-i şi pe miniştri programul de guvernare

Preşedintele Klaus Iohannis a fost ironic la adresa lui Liviu Dragnea, către sfârşitul discursului său. Şeful statului i-a transmis preşedintelui PSD că a aflat de la televizor că el este singurul care ştie din scoarţă în scoarţă programul de guvernare al PSD şi l-a rugat frumos, să îi înveţe şi pe miniştri programul de guvernare.

Iată cele mai imporante declaraţii ale preşedintelui Iohannis:

“Domnule premier, onoraţi membri ai Guvernului, daţi-mi voie să va felicit pentru votul de învestitură. Aveţi o misiune grea, aveţi de îndeplinit promisiuni complicate. Trebuie să livraţi ce ati promis in campanie electorala. In campanie nu se face doar circ mediatic, sunt si promisiuni. Sper ca intr-o buna zi sa imi spuneţi cum veti scadea deficitul. Aştept sa intariti pozitia Romanie in UE şi NATO. Trebuie să avem o justiţie independentă, un stat de drept intarit. Să aveţi grijă ca economia României să crească. Sunt convins că juramantul depus astazi v-a convins ca securitatea natională este foarte importantă. Securitatea naţională este in stransa legatură cu stabilitatea, nu doar internă, ci si regională. Vă doresc mult succes. Domnule preşedinte Dragnea, aflarăm de la televizor că sunteţi singurul care ştie programul de guvernare din scoarţă in scoarţă. Vă rog eu frumos, învăţaţi-i şi pe ei”.