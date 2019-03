Iohannis: Romania a construit o relatie de incredere cu lumea araba. Doamna a reusit sa o puna pe butuci

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca Romania a construit o relatie de incredere cu lumea araba, iar pana ieri aceasta era o constanta a politicii externe a tarii noastre, insa “acuma doamna a reusit sa o puna pe butuci si pe asta”.

“Initial, eu am avut un program cam strans in seara asta. Trebuia sa merg repede de aici sa fiu gazda unui musafir important si drag, regele Iordaniei trebuia sa vina, dar datorita diletantismului dnei prim-ministru, care ne-a stricat relatia cu aceasta zona, nu mai este cazul. Regele Iordaniei s-a simtit personal jignit de abordarea dnei prim-ministru la acel congres din America si a contramandat vizita. Este o reala problema pentru Romania”, le-a spus Iohannis participantilor la dezbaterea privind “Viitorul oraselor romanesti in contextul european al conceptului de dezvoltare locala”, organizata de Asociatia Oraselor din Romania.

“Romania a construit o relatie de incredere cu lumea araba, asta e una dintre putinele constante, a fost cel putin pana ieri, una din putinele constante din politica externa, unde ca stat am avut o atitudine ferma, corecta fata de parteneri. Acuma doamna a reusit sa o puna pe butuci si pe asta. Nu e o gluma. E foarte, foarte trist. Pentru ce? Pentru nimic”, a mai spus presedintele.

Viorica Dancila a anuntat duminica la Washington mutarea ambasadei Romaniei la Ierusalim.

“De aceea, sunt incantata sa anunt astazi, in fata audientei AIPAC, ca dupa finalizarea analizei de catre toti actorii constitutionali implicati in procesul decizional din tara mea si in deplin consens, eu, ca prim-ministru al Romaniei si Guvernul pe care il conduc, vom muta ambasada Romaniei la Ierusalim, capitala Israelului”, a declarat Viorica Dancila in aplauzele salii.

Dancila a precizat ca sustinerea fata de Israel si de comunitatea evreiasca constituie preocuparea constanta a Guvernului.

Regele Abdullah II al Iordaniei si-a anulat vizita in Romania dupa ce premierul Viorica Dancila a anuntat ca ambasada Romaniei in Israel se va muta de la Tel Aviv la Ierusalim, conform arabnews.com.

Invitatia de a vizita Romania i-a fost adresata anul trecut suveranului iordanian de catre presedintele Klaus Iohannis, la o intalnire avuta cu ocazia participarii la Adunarea Generala ONU.

Atunci, cei doi oficiali au discutat despre oportunitatile pe care le prezinta exercitarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, presedintele Klaus Iohannis subliniind disponibilitatea tarii noastre de a actiona in aceasta calitate pentru consolidarea relatiei dintre UE si Iordania.

