Iohannis in Parlament, la 30 de ani de la Revolutie: Nu am aflat adevărul despre ce s-a întâmplat în 1989

La 30 de ani de la Revoluție, nu am aflat adevărul despre ce s-a întâmplat în decembrie 1989, a declarat președintele Klaus Iohannis, la ședința solemnă a Parlamentului.

„După 1990, au existat diferite inițiative prin care a fost onorată memoria celor care și-au dat viața în Decembrie 1989. S-au denumit străzi, s-au construit monumente de for public, s-au organizat evenimente de comemorare. Cu un singur lucru am rămas însă datori – nu am aflat adevărul despre ceea ce s-a întâmplat în timpul revoltei anticomuniste din 1989. Jertfa și sacrificiul românilor care au stat, cu piepturile goale, în fața gloanțelor, a tancurilor și a celor mai îngrozitoare forme de tortură nu pot rămâne fără răspunsurile la întrebările fundamentale care vizează Revoluția”, a spus șeful statului care a susținut că respinge „cu fermitate orice opinie care pune sub semnul întrebării existența unei revoluții anticomuniste”.

Președintele a adăugat alegerile din 2019 „au validat tot ce am realizat împreună în toți acești 30 de ani”.

„Pe această fundație trainică și printr-un efort colectiv, se poate clădi o societate sănătoasă și prosperă, în care politicienii să guverneze în interesul public și să își pună toată priceperea în slujba cetățenilor, parlamentarii să legifereze eficient, instituțiile să fie funcționale, magistrații să înfăptuiască justiția și să apere ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor, antreprenorii să respecte principiile economiei de piață, presa să fie liberă și să își exercite rolul de câine de pază al democrației. Aceasta este țara în care românii vor să trăiască și pe care vor s-o lase moștenire generațiilor viitoare”, a spus Iohannis.

„În ultimii ani, tentativele disperate ale unor politicieni de a promova cultura minciunii și de călca în picioare principiile și valorile europene au eșuat lamentabil. Folosind un drept câștigat prin sânge, votul, românii au trasat clar direcția pe care țara noastră trebuie să o urmeze. Este un drum de la care nu avem voie să ne mai abatem!”, a mai spus președintele.

HotNews