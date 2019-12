Iohannis: Imi doresc sa ma implic foarte mult pentru ca taierile ilegale de paduri trebuie sa fie stopate

Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca se va implica personal in lupa cu taierile ilegale de paduri si spune ca situatia este “de speriat” la ora actuala.

“Personal, imi doresc sa ma implic foarte mult pentru ca taierile ilegale trebuie sa fie stopate. Abordarea nu este noua pentru mine”, a declarat presedintele, joi seara, afirmand ca a cerut date in cursul discutiei avute cu ministrul Mediului.

“A existat o intreaga politica a PSD de denigrare a subsemnatului ca sunt prietenul cuiva care defriseaza. Sunt un adept al mediului, al unui mediu curat. Nu ma schimb de dragul PSD. Aceasta chestiune ma preocupa. Este nevoie de politici solide, de masuri ferme, de masuri la nivel de minister care sa repuna Garda de Mediu in functiune pentru a preveni defrisarile”, a adaugat seful statului.

El a tinut sa remarce ca “datele sunt de speriat”, se taie jumatate legal si jumatate ilegal.

“Asta trebuie sa inceteze. Ministerul Mediului a avut cateva propuneri care pot fi transformate in legislatie, altele prin ordin de ministru, care vor imbunatati situatia”, a continuat presedintele.

In opinia sa, PSD, in realitate nu a dorit, a facut tot ce a putut ca sa apere cealalta parte, iar Ministerul Mediului trebuie sa vina in sprijinul padurii si al oamenilor, dar si in sprijinul bugetului.

“Ma preocupa, ma ocup mai departe si sunt increzator”, a incheiat Iohannis.