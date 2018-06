Filosoful Mihai Sora a fost operat de urgenta si se afla la terapie intensiva

Filosoful Mihai Sora a fost supus unei interventii chirugicale in aceasta dupa-amiaza si este internat in spital.

Anuntul a fost facut pe Facebook de jurnalistul AFP Ionut Iordachescu, dupa ce a primit un mesaj de la sotia scriitorului cu permisiunea de a-l transmite mai departe.

“Doctorii au facut un adevarat miracol si le suntem profund recunoscatori. Acum l-au detubat. Asteptam sa se trezeasca. In momentul de fata este inca la terapie intensiva”, a transmis Luiza Palanciuc Sora.

Medicul Silviu Negoita, purtatorul de cuvant al Spitalului Elias, a explicat pentru News.ro ca Mihai Sora a fost operat din cauza unor probleme la colecist si ca la aceasta ora este detubat si constient.

Mihai Sora, in varsta de 101 ani, “a fost adus de sotie in cursul zilei de ieri (n.r. miercuri) . A fost operat in urma unor probleme la colecist. Acum este detubat, constient”, a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului Elias, doctorul Silviu Negoita.