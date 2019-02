Falsul medic de la Spitalul Ilfov s-a retras in clasa a IX-a de la Scoala de Arte si Meserii, unde intrase cu 1,68

Femeia de 30 de ani care a lucrat in ultimul deceniu ca rezident in Sectia de Ginecologie de la Spitalul Judetean de Urgenta Ilfov s-a retras in clasa a IX-a de la Scoala de Arte si Meserii unde fusese admisa cu media 1,68.

Verificarile facute de Ministerul Educatiei, la cererea Libertatea, releva ca Raluca-Daniela Birsan nu numai ca si-a falsificat actul de rezidentiat si diploma de licenta si nu a dat bacalaureatul, ci nici macar nu a sustinut examenul de Capacitate de la finalul clasei a VIII-a, in 2003, cand a terminat gimnaziul.

Femeia a ajuns la Scoala de Arte si Meserii, de unde s-a retras in clasa a IX-a. Media ei pe clasele V-VIII era de 6,72, iar in acea perioada, pentru admiterea la liceu, ponderea examenului de Capacitate era de 75%, fata de 25% media gimnaziului. Prin urmare, Raluca Birsan a obtinut o medie generala de doar 1,68 la admiterea in liceu si a fost repartizata la un grup scolar industrial, Unirea, din Capitala: Scoala de Arte si Meserii, la o clasa cu profil electromecanic.

“De acolo s-a retras in clasa a IX-a, cand dispare din statistica Ministerului Educatiei”, a transmis o sursa oficiala pentru Libertatea.

Pacientele spun ca Raluca Birsan a fost mana a doua in operatii facute de un alt medic, Roxana Dragu. Unele descriu cum au fost cusute de falsa rezidenta, altele, cum aceasta le-a pansat si s-a ocupat de ele in zilele urmatoare.

Marti seara, Politistii Sectiei 9 din Bucuresti au anuntat ca s-au sesizat din oficiu si fac cercetari cu privire la exercitarea fara drept a unei profesii, in cazul Ralucai Barsan de la Spitalul Judetean Ilfov. Politistii au mai anuntat ca, in 2016, un medic al unitatii spitalicesti a sesizat ca i s-a sustras parafa, fiind facute cercetari.

ziare.com