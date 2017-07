Dragnea vrea sa treaca contributiile de la angajator la angajat: Nu se pune problema ca cetateanul sa plateasca singur CAS si CASS

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, la Parlament, ca “statul roman ne fura”, in ce priveste contributiile pe care firmele le platesc pentru angajatii lor. El a incercat sa explice, astfel, de ce sunt mutate contributiile la CAS si CASS de la angajat la angajator.

“Acum exista trei valori in interiorul unui salariu: salariul net, salariul brut, care e mai mare decat cel net si, peste, este suma care reprezinta cheltuiala totala a angajatorului. Pana la salariul brut se platesc contributiile pentru angajat.

Intre salariul brut si cheltuiala totala a angajatorului exista contributiile pe care le plateste firma, dar in contul cui, si parerea mea, am spus-o din campanie, am spus-o si acum, ca aici statul roman ne fura.

Si ce este de la salariul brut pana la cheltuiala totala a angajatorului vor fi platite tot de firma, dar in contul angajatului. Salariul brut devine egal cu cheltuiala totala a angajatorului”, a spus Dragnea.

Acesta a subliniat ca nu se pune problema ca vreun cetatean roman sa-si plateasca singur CAS si CASS, in conditiile in care firmele vor avea aceasta obligatie, urmand ca angajatul sa aiba contributiile mai mari la sanatate si la pensii.

“Nu se pune problema ca vreun cetatean roman angajat undeva sa mearga singur sa-si plateasca singur contributia CAS si CASS. Tot angajatorul, tot firma va face aceste plati.

Da, le vom face in contul angajatului, adica angajatul va avea o contributie la sanatate si o contributie la pensie mai mare, dar nu el va face acest ordin de plata, ci tot firma. Pentru ca au aparut informatii ca vor merge oamenii la ANAF. Nu este adevarat”, a explicat presedintele Camerei Deputatilor.

Liderul PSD a subliniat ca “plateste firma contributia in contul angajatului, pentru ca se vorbea ca se muta in sarcina angajatului”.

“Acum contributia pentru fondul de pensii si pentru sanatate au niste valori, ele vor fi mai mari. Asta inseamna ca in contul fiecaruia dintre noi, atat la pensii cat si la sanatate vor fi sume mai mari pe care le vor plati efectiv firma, dar in contul nostru, pentru noi. Contributia la pensii va merge pana la 25% si la sanatate 10%”, a completat Liviu Dragnea.

ziare.com