DNA ii cere lui Iohannis aviz pentru urmarirea penala a 3 fosti ministri in dosarul Microsoft 2

DNA a cerut presedintelui Klaus Iohannis, prin intermediul procurorului general, sa avizeze urmarirea penala a fostilor ministri Dan Nica, Adriana Ticau si Alexandru Athanasiu, acuzati de abuz in serviciu in dosarul cunoscut in presa sub numele de Microsoft 2.

In solicitarea DNA se arata, printre altele, ca Dan Nica, fost ministru al Comunicatiilor in perioada 2000-2004, a incalcat dispozitiile legale privind achizitiile publice si a initiat si sustinut doua hotarari de guvern prin care s-a aprobat incheierea unui contract comercial intre Guvern si Fujitsu Siemens Computers GmbH, referitor la inchirierea de licente Microsoft, se arata intr-un comunicat al DNA.

Procurorii spun ca Dan Nica a invocat, in mod nereal, calitatea Fujitsu Siemens Computers de unic distribuitor pentru aceste produse, facand astfel ca firma sa fie favorizata prin evitarea organizarii unei licitatii publice.

In acest mod, Dan Nica este cauzat ca a prejudiciat statul cu 47.594.843,88 de dolari, banii ajungand la firma Fujitsu Siemens Computers GmbH.

Adriana Ticau, fost secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor (2003-2004) si ulterior ministru (iulie-decembrie 2004), a determinat incheierea contractului respectiv “in conditii defavorabile pentru Guvern”, invocand, de asemenea in mod nereal, calitatea de unic distribuitor al Fujitsu.

In plus, Adriana Ticau a aprobat in aprilie 2004 extinderea contractului, “fara a exista un necesar fundamentat”, mai sustin procurorii.

Astfel, fostul ministru a adus un prejudiciu statului de 66.965.343,88 dolari.

In ceea ce il priveste pe Alexandru Athanasiu, fost ministru al Educatiei in perioada 2003-2005, acesta este acuzat ca a initiat si sustinut o hotarare de guvern in octombrie 2004 prin care contractul cu firma Fujitsu Siemens a fost extins, “fara a exista un necesar fundamentat”. Prin aceasta modalitate, Athanasiu a cauzat un prejudiciu in valoare totala de 19.370.500 de dolari in dauna statului, spun procurorii.

Cererii DNA i-au fost atasate 28 de volume cuprinzand copii ale dosarului de urmarire penala, se mai arata in comunicatul DNA.

Alexandru Athanasiu a fost audiat luni la DNA in acest dosar, iar doi fosti directori ai firmei Microsoft au fost pusi sub acuzare.