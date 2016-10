Dacian Cioloș a lansat platforma #România100: „Schimbarea poate să continue”

Prim-ministrul Dacian Cioloș a lansat, luni seară, platforma #România100. În anunțul său de lansare, premierul a enumerat cele 10 principii pentru guvernare.

În mesajul care anunță platforma sa, Dacian Cioloș amintește de promisiunea de a nu candida la alegerile din 11 decembrie și că nu se va implica politic pe durata mandatului de premier.

„Decizia mea rămâne fermă, iar Guvernul pe care îl conduc rămâne unul independent. Mandatul de Premier pe care l-am preluat în noiembrie 2015 a avut obiectivul de a asigura stabilitatea politică și economică a țării. Totodată, a avut rostul de a da partidelor politice răgazul necesar să se reformeze, să recâștige încrederea oamenilor, să se deschidă mai mult spre societate”, subliniază Dacian Cioloș.

„Unele partide nu par să fi mers pe această cale. Acest an de guvernare excepțională, independentă politic, a fost pentru ele doar o formă de a trage de timp, pentru a lăsa să se domolească energiile descătușate de #Colectiv. În esență, modul lor de a se raporta la oameni, la alegători, a rămas același”, mai arată premierul.

„Am dorit să arătăm că România se poate guverna și altfel – cu onestitate, corectitudine, integritate. Eu cred că în România poate exista un alt mod de a administra interesul public, deschis, în dialog cu oamenii, pornind de la ideea ca interesul general este mai bine servit de o administrație profesionistă și nu politizată. Asta am început să fac în acest an. Nu totul a mers bine, dar am încercat să corectăm cu onestitate greșelile făcute”, precizează Dacian Cioloș.

Premierul mai spune că, acum are această experiență, iar „schimbarea poate să continue”.

„Din punctul meu de vedere, un proiect de guvernare după alegerile din 11 Decembrie 2016 ar trebui dezvoltat în baza unor principii asumate public, susținute de partidele, de oamenii politici, de grupurile civice sau organizațiile societății civile, de oamenii de afaceri, de fiecare dintre noi, cei care credem că această schimbare e necesară”, precizează el.

Dacian Cioloș vorbește și despre faptul că, peste doi ani, România va celebra centenarul Marii Uniri.

„100 de ani au însemnat cicluri dramatice, de la totalitarism către democrație, de la războaie și crize profunde la integrarea în NATO și Uniunea Europeană. Dacă vrem ca România să crească, avem nevoie de o reformă profundă a statului. Avem nevoie de o reîmprospătare profundă a clasei politice, de principii pe care noi, ca societate, să ni le asumăm dincolo de angajamente politice și cicluri electorale.

De aceea, vă propun Platforma #Romania100 – România la 100 de ani – 10 principii ale unei guvernări pentru cetățeni, însoțite de un portofoliu de proiecte naționale care cred că ar trebui continuate sau începute de guvernul viitor. O platformă pentru a ne recâștiga încrederea în România și în noi înșine”, încheie Dacian Cioloș.

