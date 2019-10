Consultari cu partidele la Cotroceni. Dancila s-a razgandit si nu mai merge

Presedintele Klaus Iohannis a chemat, vineri, partidele parlamentare la Cotroceni pentru discutii despre guvernul care va lua locul Executivului Dancila.

Primii au intrat cei de la PNL, la ora 11:00, urmati la 11:30 de delegatia USR, la 12:00 de cea a UDMR.

La 12:30 sunt asteptati cei de la PMP, la 13:00 cei din partidul lui Victor Ponta, la 13:30 urmeaza delegatia lui Calin Popescu Tariceanu si la 14:00 se duc reprezentantii minoritatilor nationale.

Cei de la PSD sunt lasati la urma, pentru ora 14:30.

Viorica Dancila a confirmat initial participarea. “Sigur ca da, suntem oameni responsabili”, a spus Dancila, intrebata daca PSD va merge la consultarile de la Cotroceni, dupa ce motiunea de cenzura a fost adoptata in Parlament.

Ea a adaugat ca mandatul pentru consultari va fi stabilit “cu colegii”.

Dupa care Viorica Dancila s-a razgandit. “De ce sa ma duc maine la Cotroceni? Partidul meu este invitat, ultimul pe lista, ca pondere suntem mai mare, nu suntem totusi ultimul partid. Nu se duce partidul. Eu sper ca nimeni sa nu faca aceasta greseala si sa treaca peste decizia partidului. Pentru a merge la Cotroceni, trebuie sa avem un mandat de la Comitetul Executiv National”, a spus Dancila, dupa cateva ore, la Romania TV, conform News.ro.

“Eu nu sunt de acord cu aceasta pozitie a ghiocelului”, a adaugat Dancila.

238 de parlamentari de la toate partidele, inclusiv PSD, au votat pentru demiterea Guvernului. Presedintele Klaus Iohannis a felicitat, joi, Opozitia pentru ca a reusit sa dea jos Guvernul Dancila prin motiune de cenzura si a spus ca, in cadrul discutiilor de vineri, va fi abordata si tema alegerilor anticipate.

Seful statului a prezentat deja cateva criterii pentru viitorul guvern care va avea de rezolvat urgent chestiuni extrem de importante, de la desemnarea unui candidat eligibil pentru functia de comisar european, la organizarea alegerilor prezidentiale ce vor avea loc peste o luna. Este insa greu de crezut ca procedurile vor fi parcurse intr-un timp asa scurt pentru a fi instalat un nou guvern.

In incheiere, presedintele a avut un mesaj pentru romani, indemnandu-i sa iasa in continuare in numar cat mai mare la vot, pentru ca acum a fost castigata doar o batalie cu PSD, nu si razboiul.

Urmeaza acum ca Parlamentul sa emita hotararea de demitere a Guvernului, sa se desfasoare consultarile de la Cotroceni, iar la finalul lor Iohannis sa anunte premierul desemnat. Acesta isi va face echipa sa si va merge in Parlament sa obtina votul de incredere.

Urmatoarele alegeri parlamentare vor avea loc in toamna lui 2020, insa mai multe voci din Opozitie, in frunte cu cei de la USR, au cerut alegeri anticipate.