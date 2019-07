CCR a respins propunerile de modificare a Constitutiei: Amnistia si gratierea coruptilor nu pot fi interzise

Curtea Constitutionala a respins ambele initiative legislative de revizuire a Constitutiei depuse de Opozitie si de coalitia PSD-ALDE.

CCR a decis, in unaniminate, ca amnistia si gratierea pentru fapte de coruptie nu poate fi interzisa, pentru ca ar depasi limitele revizuirii Constitutiei.

“Trebuie lasat la latitudinea legiuitorului sa stabileasca pe cine amnistiaza”, au declarat oficiali ai institutiei pentru Agerpres.

Acestia au amintit de dreptul presedintelui de a acorda gratierea individuala, care se da in primul rand pentru motive umanitare, si au adaugat ca este gresit sa i se interzica presedintelui sa gratieze un condamnat pentru motive ce tin de viata si sanatate.

Curtea Constitutionala a discutat, joi, pe marginea respectarii dispozitiilor constitutionale in cazul celor doua proiecte de revizuire a Constitutiei depuse pentru dezbateri in Parlament de PNL-USR si PSD-ALDE.

Potrivit art. 19 din Legea 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, inainte de sesizarea Parlamentului pentru initierea procedurii legislative de revizuire a Constitutiei, proiectul de lege sau propunerea legislativa, insotita de avizul Consiliului Legislativ, se depune la Curtea Constitutionala, care este obligata ca, in termen de 10 zile, sa se pronunte asupra respectarii dispozitiilor constitutionale privind revizuirea.

Acum urmeaza ca cele doua initiative de revizuire a Constitutiei sa fie depuse din nou la Parlament, fara prevederile declarate neconstitutionale

Propunerea Opozitiei

Pe 1 iulie, partidele parlamentare de opozitie au depus la Parlament proiectul de modificare a Constitutiei, care transpune rezultatul referendumului din 26 mai.

Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a explicat atunci ca propunerile de revizuire a Constitutiei sunt in acord cu Pactul Politic National pentru consolidarea parcursului european al Romaniei, initiat de presedintele Klaus Iohannis si semnat de partidele de opozitie. Proiectul a fost semnat de toti parlamentarii PNL si USR, PMP si 9 parlamentari de la PRO Romania.

Astfel, potrivit proiectului, amnistia sau gratierea pentru persoanele condamnate pentru fapte de coruptie sunt interzise, gratierea individuala de catre presedinte pentru astfel de fapte este de asemenea interzisa, criteriul integritatii pentru ocuparea unei functii publice va fi prevazut in Legea fundamentala.

Cetatenii condamnati definitiv pentru infractiuni savarsite cu intentie nu vor putea candida la alegerile parlamentare, locale, europarlamentare si prezidentiale. Potrivit aceluiasi proiect, abuzul de ordonante de urgenta va fi oprit, ordonantele de urgenta vor putea fi supuse unui control de constitutionalitate la sesizarea presedintelui Romaniei, a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a 50 de deputati sau 25 de senatori sau a Avocatului Poporului.

Propunerea PSD-ALDE

Tot la inceputul lunii iulie, PSD si ALDE au depus la Camera Deputatilor un proiect pentru revizuirea Constitutiei, care prevede interdictia de a detine functii publice pentru persoanele condamnate la inchisoare, precum si extinderea dreptului de a sesiza CCR in privinta ordonantelor de urgenta.

“Prin prezenta initiativa legislativa propunem modificarea si completarea dispozitiilor Legii fundamentale, in vederea instituirii interdictiei de a se acorda gratiere individuala pentru infractiuni de coruptie si crearii unui cadru normativ nou referitor la ordonantele Guvernului prin care se limiteaza domeniile in care pot reglementa ordonantele de urgenta si se extinde sfera de reglementare a controlului constitutional asupra ordonantelor.

Propunem ca Guvernul sa nu poata reglementa prin ordonante de urgenta in domeniul infractiunilor, pedepselor si regimului executarii acestora si, totodata, sa atribuim presedintelui Romaniei, unuia dintre presedintii celor doua Camere, unui numar de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori competenta de a sesiza CCR cu privire la ordonante de urgenta, precum si la ordonantele emise in temeiul unei legi de abilitare, pe calea unei exceptii de neconstitutionalitate, in termen de cinci zile de la publicarea ordonantei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I”, se arata in expunerea de motive a proiectului semnat de 140 de parlamentari de la PSD si ALDE.

O alta modificare propusa vizeaza interdictia presedintelui Romaniei de a acorda gratiere pentru infractiuni de coruptie.

ziare.com