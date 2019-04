Calin Popescu Tariceanu a fost achitat definitiv pentru marturie mincinoasa in dosarul retrocedarilor de la padurea Snagov

Un complet de 5 judecatori de la Inalta Curte au pronuntat, luni seara, decizia in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa. Decizia de achitare a fost, astfel, mentinuta si este definitiva.

In urma cu o luna, procurorul DNA a cerut rejudecarea intregului caz, in timp ce avocatul lui Tariceanu a cerut pronuntarea unei decizii definitive de achitare.

Completul care a dat decizia in acest caz este format din: Mirela Sorina Popescu (presedinte), Ana Hermina Iancu, Ioana Bogdan, Francisca Vasile si Silvia Cerbu.

“Consider ca acest proces in care am fost antrenat este o inscenare ca urmare a recomandarilor facute in MCV, ca rezultatele luptei impotriva coruptiei sa se soldeze cu “big fish”. Datorita pozitiilor pe care le-am avut sau le detin, fac parte din aceasta categorie.

Au incercat sa ma tarasca intr-un proces de coruptie, nu au avut alte elemente, au incercat cu evaziunea fiscala, ar fi fost simplu pentru procurori sa vada ca acea presupusa tranzactie nu a fost in realitate facuta.

Au incercat sa sugereze ca eram la curent cu acea tranzactie. In 2008 aveam o agenda suficienta ca sa am grija si de cabinetul sotiei”, a declarat Calin Popescu Tariceanu, in fata judecatorilor.

Calin Popescu-Tariceanu a fost trimis in judecata de DNA pe 7 iulie 2016 pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, el fiind achitat pe 22 mai 2018 de un complet de la instanta suprema format din trei judecatori.

Conform DNA, în cadrul actelor de cercetare privind retrocedarea nelegală a unei suprafeţe din pădurea Snagov şi a Fermei Băneasa, Tăriceanu ar fi făcut sub jurământ, la data de 15 aprilie 2016, declaraţii necorespunzătoare adevărului cu privire la aspecte esenţiale ale cauzei asupra cărora a fost întrebat şi nu a spus tot ce ştie în legătură cu împrejurări esenţiale, urmărind prin aceasta împiedicarea/îngreunarea tragerii la răspundere penală a inculpaţilor cercetaţi în dosarul trimis în judecată.

Procurorii afirmă că Tăriceanu a susţinut în mod nereal că nu a avut cunoştinţă despre retrocedarea către Paul Philippe Al României a unor suprafeţe de teren în Băneasa (fosta fermă regală) şi Snagov (trunchiul de pădure Fundul Sacului), despre implicarea inculpaţilor Tal Silberstein, Beny Steinmetz, Moshe Agavi şi a altor persoane în procedurile de retrocedare şi nici despre actele de vânzare-cumpărare vizând aceste bunuri.

Tăriceanu este acuzat că a mai făcut declaraţii necorespunzătoare adevărului şi nu a spus tot ce ştie despre relaţia cu inculpaţii Tal Silberstein, Dan Andronic şi Remus Truică, despre întâlnirile şi discuţiile purtate cu acesta din urmă referitor la taxele notariale privind tranzacţionarea imobilelor menţionate şi modalitatea de dobândire şi valorificare a bunurilor revendicate.

surse: HotNews, ziare.com