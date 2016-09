Adevarurile si minciunile de la prima dezbatere Clinton-Trump

Donald Trump si Hillary Clinton s-au infruntat, luni, intr-o dezbatere ce ar putea schimba soarta cursei catre Casa Alba, dar care a fost presarata cu numeroase contradictii si inexactitati.

Associated Press prezinta o lista a acestora:

TRUMP a negat ca ar fi sustinut razboiul din Irak: “Gresit. Gresit”. “Este o prostie a presei avansata de ea (Clinton – n.red.). Eu am fost impotriva razboiului din Irak”.

ADEVARUL: Nu exista dovezi ca Trump si-a exprmat opozitia publica fata de razboi inainte de invazia americana. In schimb, el si-a exprimat o sustinere voalata, intr-un interviu acordat CNN in 2002. El a fost intrebat daca sustine o posibila invazie si a raspuns “Da, cred ca da”.

Mai mult, pe 21 martie 2003, la numai cateva zile dupa lansarea invaziei, Trump a declarat: “Se pare ca este un succes enorm din punct de vedere militar”.

Omul de afaceri a inceput sa isi exprime indoielile in legatura cu conflictul abia spre sfarsitul anului 2003.

CLINTON a negat acuzatia lui Trump ca a descris asa-numitul Parteneriat Trans-Pacific drept un “standard de aur” pentru acordurile comerciale. “Am spus ca sper ca va fi un acord bun”, a declarat ea.

ADEVARUL: Trump are dreptate. In calitate de secretar de Stat, in timpul unei vizite din 2012, in Australia, Clinton a descris acordul care se prefigura drept “standardul de aur” al acordurilor comerciale. Mai mult, ea a pledat in favoarea acordului in mai multe zone ale lumii.

Clinton a inceput sa isi exprime opozitia fata de acord abia in primarele democrate, cand l-a infruntat pe Bernie Sanders, care i se opunea vehement.

TRUMP a fost acuzat ca a numit incalzirea globala o minciuna inventata de chinezi. “Nu am spus asa ceva”, a raspuns el.

ADEVARUL: Intr-un mesaj publicat pe Twitter in 2012, Trump a scris: “Conceptul incalzirii globale a fost creat de si pentru chinezi, pentru a face industria americana necompetitiva”. Ulterior, el a sustinut ca glumeste, dar a repetat de-a lungul anilor ca schimbarea climatica este o farsa in beneficiul Chinei.

“Ninge in Texas si Louisiana, temperaturi negative record in toata tara si nu numai. Incalzirea globala este o minciuna scumpa”, a scris el, din nou, pe Twitter in 2014.

TRUMP: “Sunt sub audit de aproape 15 ani”.

ADEVARUL: Trump nu a oferit niciodata dovezi opiniei publice ca este sub audit. O scrisoare publicata de avocatii sai nu mentioneaza termenul, ci descrie situatia taxelor sale drept sub supraveghere continua. “Supraveghere” nu este un termen oficial pentru niciun fel de actiune a Fiscului.

Trump a refuzat sa prezinte documentele oficiale de audit oferite de Fisc. Iar fosti oficiali de la Fisc si-au exprimat scepticismul ca cineva ar fi vizat de un audit atat de des. Trump invoca auditul ca motiv pentru care nu isi face publica declaratia fiscala.

CLINTON: In cadrul masurilor de consolidare a economiei, ea sustine ca a cerut ca studentii sa poata urma studii superioare fara sa plateasca nimic, “astfel incat mai multi tineri sa poata avea parte de o educatie”.

ADEVARUL: Clinton a propus ca taxele de scolarizare sa fie acoperite de stat pentru studentii care frecventeaza colegii sau universitati publice si ale caror familii castiga mai putin de 125.000 de dolari pe an.

Studentii ar trebui sa achite, insa, costul camerei si mancarii, ceea ce reprezinta aproximativ jumatate din costul mediu anual pentru un an la facultate, adica 18.943 de dolari.

In plus, expertii se tem de o serie de efecte secundare. Este posibil ca universitatile si colegiile sa creasca taxa de scolarizare, daca aceasta va fi achitata de Guvern, ceea ce va creste costurile pentru contribuabili. De asemenea, este posibil ca mai multi studenti sa aleaga colegiile publice, tot din cauza subventiilor, ceea ce poate duce tot la cresterea costurilor.

TRUMP i-a spus lui Clinton: “Ai luptat impotriva Statului Islamic toata viata ta de adult”.

ADEVARUL: Clinton s-a nascut in 1947 si are 68 de ani. A devenit adult in 1965. Statul Islamic s-a dezvoltat din al-Qaida in 2013 – anul in care Clinton a parasit Departamentul de Stat.

TRUMP: “Tatal meu mi-a oferit un imprumut mic in 1975″.

ADEVARUL: Trump a primit mai mult decat un imprumut mic. In afara de finantarea de un milion de dolari oferita de tatal sau, el a primit garantii pentru credite, pachete de salvare si alte beneficii de pe urma mostenirii sale viitoare.

Tim O’Brien a notat intr-o carte din 2005 ca Trump a scos 10 milioane de dolari din fondul sau de mostenire in perioade dificile si ca a primit o parte din proprietatile imobiliare ale tatalui sau, care au fost vandute in cele din urma cu sute de milioane de dolari.

TRUMP: Presedintele Barack Obama “a dublat (datoria nationala – n.red.) in aproape opt ani (…). Avem 20.000 de miliarde de dolari datorie, iar tara noastra este un dezastru”.

ADEVARUL: Ingrijorarea lui Trump fata de datorie nu tine cont de faptul ca politicile propuse de el ar duce la o crestere mult mai mare a acesteia fata de politicile lui Clinton, potrivit estimarilor Comisiei pentru un Buget Federal Responsabil, o organizatie independenta din punct de vedere politic.

Reducerile de taxe promise de Trump vor creste deficitul cu 5.300 de miliarde de dolari in urmatorii 10 ani, in timp ce propunerile lui Clinton il vor creste cu 200 de miliarde.

Acestor cresteri li se adauga o alta estimata automat, de circa 9.000 de miliarde de dolari pentru urmatorii 10 ani, potrivit Biroului pentru Buget al Congresului. Astfel, pana in 2025, datoria publica va fi de 23.300 de miliarde, daca va fi Clinton presedinte, si de 28.400 de miliarde, daca va fi Trump presedinte.

TRUMP: “Banca Centrala, prin faptul ca tine dobanzile la acest nivel, face lucruri politice (…). Banca Centrala este mai politica decat secretarul Clinton”.

ADEVARUL: Este o acuzatie recurenta formulata de Trump, care nu se bazeaza pe nicio dovada. Sarcina Bancii Centrale a SUA este sa imbunatateasca economia si, in masura in care acest lucru se intampla, liderii politici si partidele lor pot avea de castigat. Dar presedintii nu pot obliga institutia, care este independenta, sa faca nimic.

TRUMP: “Nu afli prea multe din declaratiile fiscale”.

ADEVARUL: “Americanii vor afla multe, daca Trump isi va face publice declaratiile fiscale, ca toti candidatii la presedintie. Acestea vor furniza informatii vitale despre avere, despre taxele platite, despre eforturile de a evita taxele, suma exacta a donatiilor – date care nu pot fi obtinute din alta parte. De aceea, toti candidatii partidelor importante din ultimii 40 de ani au facut publice declaratiile de impozit pe ultimii ani”, dupa cum spune chiar Clinton.

TRUMP a spus ca un caz de discriminare rasiala din anii ’70, care viza compania sa, a fost inchis “fara recunoasterea vinovatiei” si ca astfel de cazuri au aparut la multi dezvoltatori imobiliare.

ADEVARUL: Prima parte este corecta, a doua falsa. Trump si tatal sau au luptat cu inversunare intr-un proces deschis in 1973 de Departamentul de Justitie, pentru ca ar fi refuzat sa inchirieze apartamente intr-o cladire cu populatie majoritar alba catre persoane de culoare.

Potrivit martorilor, in dreptul persoanelor de culoare care cereau apartamente era trecuta litera “C” de la “colorati”.

In cele din urma, Trump a ajuns la o intelegere cu procurorii, in baza careia omul de afaceri nu a fost obligat sa admita ca a fost vorba de discriminare. Potrivit documentelor oficiale, Trump si tatal sai au “esuat si neglijat” sa respecte legea privind accesul egal la locuinte.

Trump nu a avut dreptate cand a spus ca multi dezvoltatori imobiliari au avut astfel de probleme – a fost o chestiune specifica cladirilor inchiriate de el si tatal sau.

Aceasta dezbatere, alaturi de urmatoarele doua, pot avea un rol foarte important in alegerea viitorului presedinte al SUA, deoarece in cele mai recente sondaje cei doi candidati sunt clasati la o distanta de doar cateva procente.