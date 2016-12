Iohannis respinge propunerea Sevil Shhaideh premier: Astept alta propunere

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca nu accepta propunerea PSD si ALDE ca Sevil Shhaideh sa fie premier. Seful statului nu a prezentat motivele pentru care refuza nominalizarea lui Shhaideh.

El a spus ca asteapta o alta propunere, in ciuda faptului ca liderul PSD, Liviu Dragnea, anuntase deja ca nu va merge cu alt nume in afata de Sevil Shhaideh la Cotroceni.

Amintim ca in saptamana dinaintea Craciunului Iohannis a avut consultari cu partidele politice care au intrat in Parlament in urma alegerilor din 11 decembrie. In cadrul discutiilor, presedintele a primit doua propuneri – Sevil Shhaideh, din partea PSD si ALDE, si Eugen Tomac, din partea PMP.

Iohannis a spus ca vrea sa mai poarte si alte discutii inainte sa isi anunte decizia, dar ca dupa Craciun va spune pe cine desemneaza premier. Surse din PSD spuneau atunci ca presedintele vrea sa aiba intai o discutie cu Sevil Shhaideh. Insa nu exista informatii ca aceasta intalnire a avut deja loc.

Dragnea anuntase dupa consultari ca PSD-ALDE nu va face alta propunere, ci ca “ne vom vedea in alta parte”, fara a explica la ce se refera.