Iohannis: Investitorii nu-si doresc revolutii fiscale. Pe oamenii de afaceri ii sperie impredictibilitatea si spagile

Presedintele Klaus Iohannis considera ca investitorii nu-si doresc revolutii fiscale, precum cea despre care se discuta in prezent in Romania, spunand ca experienta sa in administratia publica locala i-a aratat ca pe oamenii de afaceri ii sperie impredictibilitatea si spagile.

Prezent, miercuri seara, la dezbaterea “Orasele Romaniei la 100 de ani de la Marea Unire. Un viitor SMART pentru Ploiesti”, organziata la Universitatea Petrol-Gaze, presedintele Klaus Iohannis a criticat revolutia fiscala.

Intrebat de primarul Ploiestiului, Adrian Dobre, cum a reusit sa faca astfel incat Sibiul sa devina atractiv pentru investitori, Iohannis a criticat, in raspunsul sau, asa-numita revolutie fiscala.

“Am avut in ultimele saptamani discutii destul de aprinse in jurul asa-zisei revolutii fiscale. Astfel de revolutii sunt exact ce nu-si doresc investitorii. Un investitor daca merge intr-un loc vrea sa stie care-i legislatia, care este cadrul fiscal si sa fie stabil si cum se implica administratia locala sa-i faciliteze sa-si dechida afacerea. Asta nu inseamna ca trebuie sa faci lucruri senzationale” a spus Klaus Iohannis.

Presedintele a explicat ca la Sibiu a atras investitori cu oferte simple si clare.

“Am atras investitiile venind in fata investitoruilor cu oferte simple, clare. Dar daca stau sa evaluez ce a contat cel mai mult, cred ca a fost transparenta si implicarea autoritatii locale in facilitarea demersurilor pe care le asteapta un investitor (…) Daca primaria se ocupa de autorizatia de constructie, investitorul se asteapta sa primeasca aceasta autorizatie destul de repede si fara alte implicatii”, a spus seful statului.

El a adaugat ca investitorii se asteapta sa fie tratati “la modul foarte serios si cu mult respect”, precizand ca de acest lucru depinde succesul unei afaceri, al unei comunitati si al unei tari.

“Sa stiti ca sunt doua lucruri care sperie foarte mult oamenii de afaceri: impredictibilitatea legislativa si spagile. Daca reusiti sa eliminati macar partea locala de impredictibilitate si spagile, banuiesc ca nu exista, dar daca ar exista ar trebui eliminate, atunci o sa vedeti ca succesul este aproape imediat”, a spus Iohannis la dezbaterea la care participa autoritati locale si oameni de afaceri.

De asemenea, presedintele a criticat unele administratii locale care, prin atitudinea lor, resping investitiile locale, desi “Romania este o locatie buna” pentru investitori.

“Nu toate localitatile din Romania sunt bine vazute, pentru ca exista suficiente locuri unde administratia in realitate nu prea sprijina investitiile, nu stiu de ce, dar am constatat ca ele exista, si pe de alta parte, exista locuri unde trebuie sa astepti 6 luni pentru o autorizatie de constructie. In astfel de locuri investitorii nu merg cu placere”, a explicat Klaus Iohannis.