Guvernul elimina formularul 088. Dragnea: E cosmarul firmelor

Formularul 088 va fi eliminat in aceasta saptamana, a anuntat ministrul Afacerilor si Cometrului, Florin Jianu.

“Este poate cea mai toxica forma de birocratie, mentionat in Raportul Doing Business 2017 ca forma de ingreunare a afacerilor in Romania. De asemenea, pentru prima oara in ultimii 8 ani, in 2016 numarul firmelor inchise este mai mare decat numarul firmelor deschise.

Intreg anul 2016, mediul de afaceri a cerut in mod repetat eliminarea acestei forme de birocratie si umilinta la adresa firmelor romanesti”, scrie pe Facebook Florin Jianu.

La randul sau, seful PSD, Liviu Dragnea, sustine ca a cerut Guvernului sa elimine acest formular, care este “cosmarul oamenilor de afaceri” si din cauza caruia “mii de firme romanesti au fost blocate abuziv”.

“Am spus, in Programul de guvernare, ca masurile de simplificare si debirocratizare constituie o prioritate pentru noi. Am si dovedit acest lucru, eliminand cele #102taxe nefiscale. Continuam! ANAF-ul trebuie sa-si faca treaba, fara a pasa insa responsabilitatea pe spatele antreprenorilor corecti.

De aceea, am cerut guvernului #PSD ca, in aceasta saptamana, sa elimine corvoada numita #Formularul088!”, scrie pe Facebook Liviu Dragnea.

Formularul 088 a fost introdus la 1 februarie 2015, printr-un ordin ANAF.

Firmele care solicita inregistrarea in scopuri de TVA trebuie sa completeze si formularul 088 – Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA.

In acest formular, erau impuse 20 de criterii de evaluare a firmelor care solicitau inregistrarea in scopuri de TVA sau era necesar de fiecare data cand se schimbau sediul, actionarii sau administratorii unei societatii comerciale.

Formularul a avut ca scop combaterea evaziunii in domeniul TVA, doar ca a fost aplicat birocratic si discretionar, creand probleme multe firmelor.