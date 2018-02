BNR a revizuit in crestere prognoza de inflatie pentru 2018. In primul trimestru va atinge un varf de 5%

Inflatia va inregistra o crestere in acest an, atingand valori apropiate celei de 5% pe parcursul primelor trei trimestre, si va incheia anul la 3,5%, a anuntat vineri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. Valorile sunt mai ridicate decat cele prognozate in noiembrie.

BNR afirmase atunci ca inflatia va atinge 3,2% la finalul anului 2018.

Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna decembrie la 3,32%, cel mai inalt nivel din august 2013.

Principalii factori care au pus presiune pe inflatie au fost majorarea tarifului energiei electrice, o noua majorare a accizei la combustibil, excedentul de cerere, cresterea consumului, arata raportul prezentat de guvernatorul BNR.

“Cifrele nu arata bine. Avem o crestere a tarifului energiei electrice si o noua majorare a accizei la combustibil. (…) Exista si un deficit de oferta la nivel european in cazul unor produse alimentare”, a afirmat Isarescu.

Isarescu a avertizat ca puseul inflationist s-a produs pe fondul unei succesiuni de socuri, pe partea ofertei, care s-au vazut rapid in tarifele la energie si alimente.

“Piata muncii ramane tensionata. Avem cel mai mare efectiv al salariatilor de dupa criza, dar costurile sunt in crestere. Cresterile salariale din sectorul bugetar sunt masive”, a spus Isarescu.

Guvernatorul a avertizat ca motorul cresterii economice a ramas consumul, ceea ce afecteaza echilibrul extern al economiei. In plus, exista o scadere persistenta a investitiilor publice, iar deficitul comercial continua sa creasca.

“Deficitul comercial s-a accentuat acolo unde am crede ca Romania are potential: produsele agroalimentare”, a avertizat guvernatorul.

Isarescu a avertizat ca exista o competitivitate scazuta a industriei alimentare, dar nu neaparat din punct de vedere al preturilor, in contextul in care randamentele din agricultura sunt mult scazute fata de tarile din regiune.

Totodata, in ultimul trimestru din 2017 a existat o presiune de depreciere a leului, in disonanta fata de cele prevalente din regiune, iar prima de risc a scazut, chiar daca nu semnificativ.

Exista o marire a decalajului dintre viteza de crestere a exporturilor si a importurilor si o crestere a deficitului structural, potrivit raportului prezent de guvernatorul BNR.

“Avem o reluare cu intarziere a finantarii din fonduri europene, rata de absorbtie fiind de numai 10% in cadrul actualului exercitiu financiar, 2014-2020″, a spus Isarescu.

Guvernatorul a avertizat asupra cresterii deficitului structural anul trecut.

“Deficitul structural a crescut de la 2,2% in 2016 la peste 3% din PIB in 2017, valoare peste obiectivul pe termen mediu, de 1%”, a declarat Isarescu.

BNR a avertizat in mai multe randuri ca exista o crestere economica sustinuta doar de consum, in conditiile in care investitiile stagneaza, iar contributia pozitiva a mediului privat este anulata de declinul investitiilor publice.

ziare.com