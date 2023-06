Lungu despre scenariul că “nu s-a vrut” promovarea Forestei în Liga a II-a: „Aberații împotriva logicii!”

Rezultatul de miercuri al meciului dintre echipele Ceahlăul Piatra-Neamț și Foresta Suceava este nesatisfăcător. Nu o spunem doar noi, ci a recunoscut-o și primarul municipiului Suceava, Ion Lungu într-o discuție purtată în după amiaza zilei de joi, 8 iunie. Întrebat cum comentează rezultatul, edilul care s-a deplasat personal pentru a susține echipa suceveană de fotbal la meciul de la Piatra Neamț, a răspuns: „Cum să comentez? Desigur, nesatisfăcător! Din partea Primăriei … Am pus tot sufletul eu, ca persoană iubitoare de fotbal”.

Discuțiile au continuat și cu privire la alte aspecte, inclusiv diverse scenarii mai mult sau mai puțin fanteziste vehiculate imediat după rezultatul care a plasat Ceahlăul Piatra Neamț în Liga a II-a fotbalistică, în detrimentul Forestei Suceava. „Ne pare rău că nu ne-am calificat. Am văzut și niște aberații cum că nu s-a dorit «de sus» să promovăm. Cred că nu vor să vadă realitatea: din păcate echipa a jucat slab ieri (miercuri, 7 iunie – n.red.), iar într-un moment cel mai important al meciului am ratat în mod nepermis, nejustificat un penalty. Restul comentariilor sunt de prisos: nu a jucat echipa! Așa este în fotbal, mergem mai departe. Primăria municipiului Suceava și eu, ca primar, rămânem alături de echipa de fotbal”, a declarat primarul Ion Lungu.

Întrebat dacă, totuși, nu vor fi unele sancțiuni (din punct de vedere financiar, desigur), Ion Lungu a negat acest scenariu și a continuat să insiste pe faptul că scenariile vizavi de o anumită conspirație sau rea voință sunt deplasate. „Merg mai departe cu susținerea, dar am văzut comentarii deplasate cum că nu s-a dorit calificarea (promovarea în Liga a II-a de fotbal – n.red.) și atunci spun și eu în felul următor: Dacă nu s-a dorit calificarea atunci de ce am mai dat cel mai mare buget din Liga a III-a? Pentru că din toate seriile din Liga a III-a, cel mai mare buget l-a avut tocmai Foresta Suceava. De ce am mai pus atâtea autocare să meargă pline cu suporteri la Piatra Neamț, dacă nu am dorit calificarea? (După cum vedeți) Sunt niște aberații împotriva logicii”, ne-a declarat Ion Lungu.

El a dat asigurări că asemenea celorlalți iubitori de fotbal sin Suceava, este „supărat, amărât” că echipa Foresta nu a promovat în Liga a II-a de fotbal. „În același timp, păstrându-ne rațiunea, rămânem alături de echipa de fotbal și nu ne rămâne altă speranță decât la anul să promovăm în Liga a II-a. O luăm de la capăt, pe românește!”, a conchis primarul Ion Lungu. (Dan PRICOPE)