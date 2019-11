Viorica Dancila s-a razgandit: 10 august nu a fost lovitura de stat, am vazut pe urma. Am fost in concediu toata saptamana

Dupa nenumarate declaratii in care a sustinut ca toate autoritatile au actionat legal in interventia brutala din 10 august, sustinand ca acesta a fost raspunsul corect la “o tentativa de lovitura de stat”, Viorica Dancila spune ca si-a dat seama “pe urma” ca de fapt nu a fost asa. A refuzat sa spuna cand anume si-a dat seama de eroarea in care s-a aflat, insa amintim ca in urma cu exact o saptamana ea declara in fata presei ca ce s-a intamplat atunci pentru ea “seamana cu o lovitura de stat”.

De altfel, doar cateva minute mai tarziu in aceasta seara, cand jurnalistii au intrebat-o daca a pus mana pe telefon sa ceara fortelor de ordine sa opreasca agresarea protestatarilor, Dancila a vorbit din nou de lovitura de stat: “Ce voiati sa opresc, grupurile care incercau sa intre in Palatul Victoria?”.

Sefa si prezidentiabila PSD a refuzat sa spuna si unde anume se afla in concediu si a sustinut ca nu a avut niciun fel de implicare, pentru ca in toata saptamana premergatoare a fost in concediu.

In plus, Dancila a sustinut ca a “condamnat si actiuni din partea Jandarmeriei”, fapt ce nu s-a intamplat niciodata. Fostul premier a catalogat mereu drept legala actiunea jandarmilor, inclusiv in fata liderilor europeni.

Toate aceste declaratii au fost facute de Dancila joi, in ultima zi de campanie, cand a organizat un nou “dialog cu presa”. Inainte ea si-a prezentat “prioritatile pentru mandatul de presedinte al Romaniei”.

ziare.com