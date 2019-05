Dragnea: PSD va anunța în seara alegerilor europarlamentare cine este candidatul la prezidențiale

Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat marți, la Adevărul Live, că „după alegeri, chiar duminică seara” va face un anunț cu privire la o eventuală candidatură a sa la prezidențiale.

Întrebat dacă a luat decizia să candideze sau nu la prezidențiale, Dragnea a răspuns:

„Dupa alegeri. Chiar duminica seara o sa anuntam”, a spus liderul PSD.

„PSD se va pronunta duminica seara”, a adăugat acesta.

Întrebat dacă mai merită să „te bați” pentru prezidențiale, Dragnea a spus:

„Grea intrebare. Daca ma intreba cineva acum un an, spuneam ca nu, ca este o functie de unde trebuie sa izvorasca pacea, stabilitatea, medierea in societate, sprijin pentru lucrurile bune. Dar starea indusa in natiune de catre Iohannis imi da convingerea ca batalia pentru functia prezidentiala devine foarte importanta. Eu nu-s Cassandra, dar daca mai ramane acolo Iohannis, in 5 ani se va alege praful de tot ce s-a facut bun in Romania”.

Alegerile europarlamentare au loc pe 26 mai.