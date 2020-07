Partea urâtă a listelor cu notele la BAC. Liceele sucevene unde mediile mari se numără pe degetele de la o mână, iar promovabilitatea e o glumă tristă

Ca și în alți ani, rezul­tatele la Bacalaureat arată că sunt în județul Suceava numeroase “colegii” de unde elevii care au terminat clasa a XII-a nu reușesc să ia nici măcar nota 2 la examen. Cu toate că ani la rând aceste instituții rebut au procente de promovabilitate înfiorătoare, nu se ia nicio măsură împotriva profesorilor sau directorilor care demonstrează constant că nu sunt capabili să educe nici la nivel mediu elevii. Toate colegiile tehnice din municipiul Suceava au promovabilitate sub 50%. La un liceu din Vatra Dornei și la cel din Marginea a promovat doar câte un singur elev. la Liceul Tehnologic din Câmpulung Moldovenesc, din cei 64 de candidați înscriși au promovat doar 14, unul singur reușind să obțină nota 9,28, opt elevi au obținut note între 7,01 și 7,83, iar alți șase medii între 6,53 și 6,03. Mulți dintre absolvenții de clasa a XII-a de la acest liceu au “reușit” să obțină doar note de 1 sau 2 la Bac, astfel că din notele sub 5.00, 80% sunt între 1.05 și 2,00

Ieri ne-am bucurat de rezultatele celor 13 elevi suceveni care au obținut media 10 la Bacalaureat și i-am felicitat cu toții pe merituoșii care au obținut note foarte mari la acest examen. Am remarcat rezultatele foarte bune obținute de multe licee din județ, care au demonstrat din nou că acolo “se face școală”.

Există însă în județul Suceava și o întreagă listă de licee care practic există degeaba, fiind adevărate fabrici de șomeri, care au drept unic scop menținerea în activitate a unor cadre didactice neperformante, care nu reușesc cu niciun chip să obțină nici măcar rezultate medii cu elevii lor.

Din păcate, ne-am obișnuit cu rezultatele submediocre obținute de “colegiile” tehnice din municipiul reședință de județ. Anul acesta, cea mai mare rată de promovare s-a înre­gistrat la Colegiul ”Al. I. Cuza” Suceava, și anume 40,98, urmat de Colegiul Tehnic ”Petru Mușat” Suceava, unde au promovat doar 38,6% dintre candidații prezenți, la Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava doar 31,7% dintre candidați au reușit, iar la Colegiul de Industrie Alimentară Suceava sunt 27,4% elevi promovați. Nu a fost anul acesta vreo excepție negativă. Cam acestea au fost rezultatele obținute de aceste “colegii” sucevene în ultimii ani, extrem de rar reușind să se atingă la aceste școli măcar o promovabilitate de 50%.

In “provincie”, situația e și mai dramatică. Spre exemplu, la Liceul Tehnologic din Câmpulung Moldovenesc, una dintre unitățile de învățământ care dă an de an viitori șomeri ai județului, din cei 64 de candidați înscriși, șapte nu au făcut față presiunii examenului și nu s-au mai prezentat la toate probele, iar exame­nul a fost promovat doar de 14 elevi. Un singur elev de la această școală a reușit să obțină o medie peste 9, urmată de opt medii de șapte (cuprinse între 7,01 și 7,83) și alte cinci medii de șase, cuprinse între 6,53 și 6,03. Matematica le-a pus probleme serioase acestor elevi, care au promovat totuși 12 clase. La această probă a fost o singură medie peste opt, și anume 8,55, după care au urmat două teze notate cu 7,15 respectiv 7,05. Este curios faptul cum au reușit să termine liceul, elevi care nu au putut să obțină la ­e­xamenul de Bacalaureat nici măcar nota 2.00, deoarece la Liceul Tehnologic din Câmpulung Moldovenesc s-au luat șase note de 1,00, iar dintre notele sub 5.00, 80% sunt între 1.05 și 2,00. Nici la Biologie sau Chimie, elevii acestul liceu nu au strălucit, fiind și aici multe note de 1.00, 2.00 și 3.00.

Chiar dacă pare greu de crezut, există situații și mai grave. La Liceul Tehnologic ”Vasile Deac” Vatra Dornei doar un singur candidat din cei 13 prezenți a reușit să promoveze ­e­xamenul de Bacalaureat. Situații incredibile sunt și la Liceul Tehnologic ”Vasile Gherasim” Marginea, tot cu un candidat promovat, din cei 11 prezenți la examene, și la Centrul de Studii ”Ştefan cel Mare și Sfânt” Bucovina Câmpulung Moldovenesc, cu unul din cei 10 candidați promovat. Urmează Liceul Tehnologic ”Virgil Madgearu”, unde sunt doar 4 promovați din 24 candidați prezenți.

Să nu vă închipuiți că cineva din conducerea acestor școli rebut sau vreun profesor incompetent pățește ceva pentru că au lăsat generații întregi să treacă prin școală “ca gâsca prin apă”.

Ştim cu toții că de la vârful Inspectoratului Şcolar și până la ultima școală din vârful muntelui colcăie promovările politice și nepotismul, elevul fiind, de cele mai ulte ori, ultima preocupare a acestor “dascăli”. (O.S.)