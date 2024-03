Noi discuții ale primarului Lungu la București, la mai multe ministere și agenții, vizând proiecte importante ale municipalității

”La Ministerul Energiei am avut discuții legate de Parcul Fotovoltaic, la Ministerul Finanțelor Publice am avut discuții la Comisia de Împrumuturi, iar la Compania Națională de Investiții am abordat din nou problema proiectului de consolidare a versantului Zamca, afectat de alunecări de teren”, a informat primarul Ion Lungu. (O.S.)