Cu mulți ani în urmă, trufele erau considerate ca fiind un fel de produse exotice, în orice caz nu din zona noastră, ci mai degrabă din țări precum Franța. Percepția s-a schimbat iar drumul nu a fost neapărat ușor. Mai ales că prețurile – indiferent cât de multe „chilipiruri” am căuta pe internet – nu sunt chiar pentru orice buzunar. Cert este că în ultimii ani începe să se pună accent tot mai mult pe căutarea și recoltarea de trufe din pădurile județului nostru. Iar una din ultimele dovezi vine de la Direcția Silvică Suceava. Dar nu numai de acolo vin semnalele și nu doar sucevenii sunt interesați să exploateze această bogăție – indiferent dacă ne plac sau nu – pe care o reprezintă trufele, o bogăție care poate fi găsită în județul nostru. Nu este însă neapărat la îndemâna oricui.

Recent, Direcția Silvică Suceava a obținut autorizația de mediu pentru recoltarea a nu mai puțin de 4 tone de trufe. Autorizația emisă în aprilie este valabilă până la finele anului în curs și nu a fost dată doar pentru recoltarea de trufe, ci și pentru recoltarea altor produse din flora sălbatică de la hribi și ghebe ori gălbiori până la măceșe și afin negru sau zmeură.

Totuși, deși cantitatea autorizată de 4 tone de trufe este mult mai mică decât cantitățile autorizate de ciuperci sau fructe de pădure (din speciile amintite mai sus) este remarcabil atât anul acesta, cât și anul trecut cei de la DS Suceava au făcut demersurile considerând că această resursă trebuie valorificată. Ba mai mult, obținerea autorizației în 2024 cu o lună mai devreme față de 2023 poate indica și o preocupare mai atentă.

Și nu este singura entitate din județul nostru interesată în ultimii ani de valorificarea trufelor. Spre exemplu, anul trecut o firmă câmpulungeană obținând autorizația pentru recoltarea a 500 kg din cinci specii de trufe negre. Ba chiar și Ocolul Silvic Bisericesc Ilișești a obținut – cel puțin în 2023 cu certitudine – o autorizație pentru recoltarea câtorva specii de ciuperci și fructe de pădure, dar și a 300 de kilograme de trufe numai de pe raza pădurilor pe care le administrează.

Însă la fel de important este și faptul că nu doar Direcția Silvică Suceava se pregătește să recolteze până la 4 tone de trufe în acest an, ci și firme din județe îndepărtate, cum ar fi Covasna sau Cluj, ori chiar mai departe care au obținut autorizații anul acesta sau anul trecut pentru recoltarea unor cantități de trufe și/sau de alte specii din flora sălbatică a județului Suceava.

Anul trecut, o firmă din Gorj a primit autorizația pentru 2 tone de trufe negre din două specii și 200 kg de trufe albe.

O firmă dintr-o comună bihoreană a obținut autorizație pentru recoltarea a 300 kg trufe negre (tuber aestivum) și 100 kg trufe albe (tuber magnatum), dar asta de pe un areal mult mai restrând decât cel gestionat de Direcția Silvică Suceava și anume fondul forestier și pășunile de pe raza comunelor Cârlibaba și Dorna Arini, precum și ale municipiilor Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei, dar alte suprafețe decât cele administrate de DS Suceava. Cantitățile autorizate – pentru respectiva firmă – de ciuperci și fructe de pădure sunt mult mai mari decât cele pentru recoltarea trufelor. O altă firmă din Bihor a primit autorizație de recoltare pentru 120 kg trufe de pe un areal mult mai întins din zona montană.

În schimb, o firmă din Neamț a primit autorizație pentru recoltarea a nu mai puțin de o tonă de trufe din acele păduri și pășuni situate pe raza comunelor Crucea și Dorna arini și de pe raza orașului Broșteni, altele decât cele administrate de DS Suceava. Este vorba de patru tipuri de trufe negre: tuber aestivum – cunoscute și ca „trufe negre de vară”; tuber uncinatum – „trufă burgundă/trufă de toamnă”; tuber melanosporum – „trufă de iarnă/perlă neagră/trufă neagră franceză”, tuber macrosporum – „trufă cu spori mari/trufă usturoiată”.

Cu certitudine, nici DS Suceava și nici celelalte entități amintite nu vin degeaba să facă toate demersurile necesare unei autorizații de mediu pentru astfel de cantități dacă nu ar fi indicii clare că are sens o astfel de căutare. Iar faptul că aceeași cantitate a fost autorizată Direcției Silvice în 2024 cât a fost și în 2023 este un indiciu clar că sunt prezente în pădurile județului nostru astfel de elemente din flora sălbatică.

Firma din Neamț la care ne-am referit însă anterior a obținut autorizație de mediu însă și pentru o uriașă diversitate de fructe de pădure, ciuperci sau alte plante de la care, odată recoltate, pot fi utilizate frunze, rădăcini și/sau florile. În total, este vorba de circa 60 de specii diverse pentru care a obținut autorizație, valabilă în acest an. De altfel, recordul în privința diversității de specii din flora salbatică îl deține o firmă din Sovata, Mureș care – anul trecut, însă – a obținut o autorizație pentru recoltare, completând peste 90 de rubrici, deși în unele cazuri câteva specii de plante care erau folosite pentru flori și fructe sau pentru flori și frunze erau menționate de tot atâtea ori, în toate scopurile utilizării.

Practic, deși este tot mai cert că trufele sunt de la an la an un produs tot mai căutat în pădurile Sucevei, nu neapărat după trufe vin firme din alte județe ca să recolteze produse din fauna sau flora spontană a județului. Firma din Covasna a primit doar autorizație pentru recoltarea – de pe raza comunelor Panaci, Vama, Dorna Arini, Șaru Dornei, Crucea, Iacobeni – de tei, lichen de piatră, fructe de pădure și ciuperci, nu și pentru trufe. La fel și o firmă din Bistrița Năsăud a obținut autorizație de recoltare a multor elemente din flora sălbatică – în general fiind localități din bazinul Dornelor și al Bistriței – însă nu a cerut și pentru trufe. Anul trecut, o firmă din Alba care a obținut în acest an autorizația pentru recoltarea de „arnică” fusese interesată și de „ciuboțica cucului”, însă nu și de trufe. La fel a procedat o firmă din Cluj care s-a arătat interesată doar de recoltarea de „arnică”. Și tot cum însă o firmă din Mureș interesată de recoltarea a diverse cantități din vreo 30 de specii din flora sălbatică, nu fusese interesată și de trufe. (Dan PRICOPE)