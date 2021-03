Județul Suceava, pe locul 1 la numărul de proiecte finanțate prin Ministerul Dezvoltării

Potrivit celor spuse de ministrul Cseke Attila,” jude ț ul Suceava este campion absolut la investi ț ii în sensul c ă are la Compania Na ț ional ă de Investi ț ii cele mai multe proiecte în finan ț are sau deja finalizate” . Ministrul a ținut să felicite comunitățile locale – civile și credincioase, după cum s-a exprimat – deoarece acestea au făcut ca, în evidențele MDLPA și ale unor structuri subordonate CNI, județul Suceava să fie campion absolut pe partea de investiții publice. Ete vorba de valoarea cumulată a proiectelor în finanțare și încheiate, de la Compania Națională de Investiții, care se derulează pe raza județului Suceava

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila-Zoltán, a felicitat administrația suceveană pentru locul 1 pe țară la proiectele finanțate prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și a precizat faptul că Suceava ar putea rămâne pe acest loc dacă va continua să implementeze proiectele aflate în pregătire. Afirmații în acest sens au fost făcute de ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, atât la Putna, unde oficialul guvernamental s-a aflat în vizită, vineri, cât și în urma unor întrevederi cu primarii de comune (vineri) și de localități urbane (sâmbătă) din județul Suceava.

„Concluziile acestor întâlniri vor fi avute în vedere în demersurile ministerului în perioada următoare”, se specifică într-un comunicat de pe contul de facebook al PNL Suceava. Menționăm că, potrivit celor spuse de Cseke Attila, jude ț ul Suceava este campion absolut la investi ț ii în sensul c ă are la Compania Na ț ional ă de Investi ț ii cele mai multe proiecte în finan ț are sau deja finalizate (s.n.). Ministrul a ținut să felicite comunitățile locale – civile și credincioase, după cum s-a exprimat – deoarece acestea au făcut ca, în evidențele MDLPA și ale unor structuri subordonate CNI, județul Suceava să fie campion absolut pe partea de investiții publice. Este vorba de valoarea cumulată a proiectelor în finanțare și încheiate, de la Compania Națională de Investiții, care se derulează pe raza județului Suceava. „Să nu ne oprim la ceva și să nu continuăm. Sigur, ne bucurăm de fiecare etapă, dar să mergem să pregătim următoarea etapă, care este necesară. și dacă răspundeți în continuare la provocări veți avea în continuare acest loc onorant de locul întâi pe țară. Totuși sunt 41 de județe în România. Nu este un lucru mic să fii pe primul loc. Şi multe județe și-ar dori acest loc onorant”, a declarat ministrul Dezvoltării.

În cadrul întâlnirii cu primarii de orașe și municipii din județul Suceava, Gheorghe Flutur a făcut un bilanț al proiectelor cu finanțare prin Ministerul Dezvoltării. Astfel, în județ sunt 483 de obiective pentru care a fost aprobată finanțarea, în valoarea de 286 de milioane de euro și dintre acestea, sunt deja finalizate 233, sumele achitate pentru lucrări fiind de 184 de milioane de euro.

De asemenea, Gheorghe Flutur a evidențiat și ceea ce el a numit „beneficiile implementării acestor proiecte” pentru populația județului. Astfel, șeful administrației județene a spus că 72 de proiecte sunt pentru sisteme de aducțiune apă (1.054 de kilometri de rețea, care deservește o populație de 160.000 de persoane) la acestea se adaugă 72 de obiective de canalizare (814 km rețele). De asemenea, 172 de școli au fost reabilitate (în acestea învață 36.000 de elevi), 78 de grădinițe reabilitate pentru 5.500 de copii, 44 de dispensare medicale, 133 de investiții în reabilități și modernizări de drumuri de interes local în lungime de 579 de kilometri și 65 de obiective finanțate pentru poduri și podețe. (D.P.)