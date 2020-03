Efectul pandemiei: Un sucevean arestat la cererea Austriei a scapat de extradare si a fost eliberat

Un sucevean cercetat pentru infractiuni de furt in Austria a fost prins de politistii suceveni si bagat in arest, la cererea autoritatilor austriece. Procurorii din Klagenfurt au transmis, insa, Ministerului Public roman ca renunta la a-l primi pentru a-l judeca, in contextul pandemiei de coronavirus. In aceste conditii, Curtea de Apel Suceava a decis eliberarea sa din arest.

Era vorba de un barbat din judetul Suceava, care are antecedente penale in Romania si in state europene, facand infractiuni contra statului, ordinii publice si infaptuirii justitiei, dar si infractiuni de furt si spalare de bani, potrivit datelor din dosar.

El era cercetat de catre procurorii din Klagenfurt pentru infractiuni vizand patrimoniul. Barbatul fusese arestat de politisti pe 17 martie 2020, in baza unui mandat de arestare european si fusese incarcerat in arestul IPJ din Suceava. Practic, barbatul fusese arestat provizoriu si urma sa fie transferat in Austria.

Surpriza a venit la termenul de judecata din 20 martie de la Curtea de Apel Suceava.

“La acest termen de judecata, reprezentantul Ministerului Public a depus la dosarul cauzei un inscris emis de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Teritorial Klagenfurt prin care se comunica ca, urmare a executarii Ordinului European de Arestare din 17 martie 2020 in baza crizei Corona existente, se renunta la predarea lui T.C.S. si se solicita a se mentiona in ce masura se poate prelua procedura de urmarire penala a acestuia,” se arata in decizia judecatoreasca.

Adica austriecii au solicitat romanilor sa vada daca pot sa preia ancheta.

“In atare situatie, avand in atentie relatiile comunicate de autoritatile austriece, precum si prevederile art. 105 alin. 1 lit. b din Legea nr. 302/2004 (privind cooperarea judiciara internationala in materie penala – n.red.), potrivit carora judecatorul, sesizat potrivit art. 102 sau 103, prin sentinta definitiva, ia act de revocarea deciziei in baza careia a fost introdusa semnalarea in vederea arestarii sau a fost emis mandatul european de arestare, dupa caz, si dispune revocarea masurii preventive luate fata de persoana solicitata, Curtea constata ca in cauza sunt intrunite dispozitiile legale anterior mentionate,” arata decizia magistratilor.

Instanta a dispus revocarea masurii arestarii preventive si l-a pus in libertate pe barbat. Decizia este definitiva, potrivit portalului instantelor. (O.S.)