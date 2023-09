Cinci percheziții la traficanți care vindeau în Suceava canabis și Cristal – un drog sintetic de mare risc

Marți, 26 septembrie 2023, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, au efectuat 5 percheziții domiciliare în județul Suceava, într-o cauză penală privind traficul de droguri de risc, de mare risc și efectuarea de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile legii.

În urma investigațiilor efectuate s-a stabilit că mai mulți tineri din municipiul Suceava și localitățile limitrofe ar fi comercializat, în mod repetat, droguri de risc și mare risc, precum și produse susceptibile de a avea efecte psihoactive către consumatori care, în prealabil, ar fi fost contactați telefonic sau prin intermediul aplicațiilor tip chat stabilind detaliile tranzacțiilor (ora, locul întâlnirii, prețul și cantitatea).

Astfel, pe parcursul cercetărilor, de la începutul anului 2023 și până în prezent, ar fi fost efectuate mai multe capturi de substanțe psihoactive noi și droguri de risc și mare risc, (canabis și 3-CMC, cunoscut sub denumirea generică de cristal), de la clienți ai dealerilor de substanțe interzise.

Substanța 3 CMC (catinona) – cunoscută sub denumirea de Cristal a fost introdusă sub control prin modificare legislativă în martie 2023 și este asimilată drogurilor de mare risc (la fel ca și cocaina, heroina sau mefedrona). Pe piața neagră, substanța se poate găsi în formă pură sau multiplicată cu substanțe precum glucoza, talc, creatina, pentru a multiplica profitul rețelelor. Această multiplicare se face în așa numitele laboratoare de condiționare. În aceste locații, substanța poate fi pulverizată și pe materie vegetală, pentru a fi apoi fumată. Liantul este acidul izopropilic. Substanța a fost prezentă pe piața neagră începând cu anul 2019 și are denumirea stradală CRISTAL. Până în martie 2023, era încadrată ca și substanță psihoactivă, iar pedeapsa era mică pentru traficarea substanței (de la 6 luni la 3 ani). După modificările legislative din martie 2023, pentru traficarea acestui drog, dacă se poate proba că suspecții au săvârșit infracțiunea de introducere în țară a acestuia, riscă o pedeapsa de la 10 la 20 de ani, precum și interzicerea unor drepturi.

Efectele sunt unele diverse, în funcție de organism, similare cu cele ale MDMA și amfetaminei.

Atât catinona (3-CMC), cât și metacatinona (3-MMC) au efecte „similare celor produse de drogurile clasice” și provoacă dependență, spun specialiștii Agenției Naționale Antidrog (ANA). Aceste substanțe au un efect direct asupra creierului uman: pierderea identității, halucinații, diminuarea atenției și memoriei, combinate cu efecte adverse precum anxietate, amețeli, confuzie, insomnie, depresie, cefalee şi atacuri severe de panică, creșterea frecvenței cardiace şi a tensiunii arteriale. Totodată, efectul lor se produce rapid și are o durată scurtă, iar persoana care a luat aceste droguri are „dorința de a repeta consumul”.

Acțiunea de marți a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție. (O.S.)