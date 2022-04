BPN a votat: Flutur, președinte interimar al PNL până la Congres. Declarațiile noului șef liberal

Gheorghe Flutur a anunțat, duminică, că va deţine funcţia de preşedinte interimar al PNL, până la organizarea partidului, conform deciziei luate în unanimitate în şedinţa de duminică a Biroului Politic al Partidului Naţional Liberal.

”Colegii m-au propus pe mine să preiau atribuțiunile președintelui Partidului Național Liberal interimar până la Congres. A fost un vot în unanimitate și le mulțumesc pentru încredere colegilor”, declară Gheorghe Flutur. El precizează că Lucian Bode preia interimar funcția de secretar general.

„Pentru alegerea președintelui partidului, propunerea va fi duminica viitoare, 10 aprilie, ora 11:00, Palatul Parlamentului, sala Alexandru Ioan Cuza. Numărul de delegați pe care îl propunem, 1300 – 617 delegați de drept, diferența 683 delegați aleși”, adaugă Gheorghe Flutur.

El a precizat că duminica viitoare va fi organizat congresul doar pentru alegerea unui nou președinte.

„La 10 aprilie, de la ora 11, va avea loc Congresul pentru alegerea președintelui partidului. Numărul de delegați: 1.300, din care 617 delegați de drept, iar restul sunt delegați aleși. S-a propus ca 9 oameni să facă parte din comisia de organizare. Termen de depunere a moțiunilor va fi miercuri, ora 18:00, iar dezbaterea în județe va fi până vineri seara la ora 22:00. Rămânem cu aceeași cutumă, minim 10 hotărâri ale comisiilor județene pentru susținerea unei moțiuni.

Avem un context național și internațional deosebit, de aceea se va desfășura totul în acest fel. Mesajul este de unitate, partidul este unit. Nu vreau să intru în amănunte acum despre ce a mers, ce nu a mers. Eu zic că suntem pe un drum bun. PNL are și prim-ministrul, președintele României vine din PNL, avem o responsabilitate uriașă. E libertatea fiecărui coleg să candideze. Congresul de duminică este doar pentru alegerea președintelui PNL”, a mai declarat Gheorghe Flutur.

Liderii liberali urmează să se întrunească, de la ora 12.00 în Consiliul Național, tot la Palatul Parlamentului, pentru a convoca un congres pentru alegerea unei noi conduceri, după ce, sâmbătă, președintele partidului și secretarul general au demisionat.

Consiliul Național va decide convocarea unui congres, probabil pe 10 aprilie.

Sâmbătă, președintele Florin Cîțu și secretarul general Dan Vîlceanu au demisionat din funcții.

„Rolul acestei ședințe era foarte simplu – de a avea o discuție față în față cu colegii cu care am pornit la drum acum un an de zile pentru a da un suflu nou Partidului Național Liberal. Era o șansă pentru a le mulțumi că am lucrat împreună și că au fost și momente bune. (…) Aș fi vrut să îmi prezint, bineînțeles, demisia în fața colegilor mei nu s-a putut, nu au fost acolo, așa că doar am înregistrat-o la partid. În acest moment, am demisionat din funcție. Aș fi vrut o discuție serioasă cu colegii mei. Curajul, cred, le-a lipsit”, a spus Florin Cîțu.

Dan Vîlceanu spune că vrea să plece și de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, după ce vineri afirma că își dă demisia din funcţia de secretar general al PNL.